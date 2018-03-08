Американка на полгода забыла о выигрыше в лотерею

Ина Фернандес из штата Вирджиния забрала выигрыш в три миллиона долларов всего за день до истечения срока давности своего лотерейного билета.

Американка приобрела билет в сентябре, но только в конце осени вспомнила о нем и проверила. Однако узнав о своем выигрыше, женщина ничего не рассказала даже мужу, и не стала его обналичивать.

Самое удивительное, что американка даже доплатила доллар, что открыть дополнительный шар, увеличивающий выигрыш в несколько раз. Такими образом, один миллион превратился в три.

Однако Ита Фернандес получила свой выигрыш буквально за день до того, как билет аннулировался. Свой поступок американка объяснила тем, что ей необходимо было время, чтобы обдумать свои финансовые планы.