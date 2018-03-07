Почему Дисней недолюбливал обедающих сотрудников

Американские исследователи опубликовали точный распорядок дня Уолта Диснея . Согласно этим данным великий аниматор нередко вставал в 5.30 утра, чтобы до завтрака успеть поиграть в гольф.

Завтрак у Диснея обычно был непритязательным: яйца, сок, тосты, изредка с сосиской.

Биограф Диснея Боб Томас писал, что аниматор обычно имел первый прием пищи в 8 часов. За завтраком он отсматривал раскадровки мультфильмов или совещался с кем-то из студии. К слову, прямо на рабочем столе Дисней держал самые значимые свои награды, среди которых был его первый «Оскар». Всего же высших наград киноакадемии у него было 32 — за период с 1931 по 1968 год.

После завтра Уолт проверял, все ли хорошо работает в его студии. В кабинет он обычно возвращался к полудню. Здесь он выпивал чашечку кофе. Его любовь к этому напитку была столь велика, что он запрещал ставить ценник на кофе в «Диснейленде» выше 10 центов.

После кофе в качестве обеда Дисней выпивал стакан томатного сока и съедал немного закуски. Биограф аниматора Нил Габлер писал, что Уолт считал: большое количество пищи мешает мозгу нормально работать, а потому не поощрял сотрудников, имевших продолжительный и сытный обед.

Недобранные во время ланча калории Дисней получал в течение дня. Он ел на ходу. Известно, что карманы его куртки всегда были полны крекерами и орехами.

Как босс аниматор не любил хвалить своих подчиненных, и они считали «триумфом», если какой-либо из предложенных этому великому человеку сценариев пробивал его на эмоции. Вместе с тем Уолт Дисней старался всегда поименно запоминать своих сотрудников, даже когда его компания разрослась до внушительных размеров.

До пяти часов вечера Дисней подписывал важные документы и встречался с нужными людьми. Иногда для поддержания убывающих сил секретарь аниматора готовил ему скотч со льдом, но признавался, что льда там было больше, чем спиртного.

Carel L. de Vogel / Wikipedia

Затем Уолт отправлялся на массаж — это была необходимость после травмы, которую он получил во время игры в поло в 1938 году. Только после этого Дисней шел на ужин с семьей. Любимым блюдом аниматора была фасоль с чили. Кстати, биограф Уолта называет его большим гурманом. Например, он любил смешать одни консервы, в которых было больше мяса, чем фасоли, с другими консервами, в которых фасоли было больше, чем мяса…

Впрочем, чаще всего на его столе оказывались обычные макароны с сыром, куриная печень и тарелка с мясным ассорти.

Правда, на ужин Дисней приходил домой не всегда. Иногда он так зарабатывался, что оставался ночевать в студии, где даже было оборудовано место для сна. Отправлялся на боковую автор Микки-Мауса около полуночи.

Если же аниматор хотел отдохнуть, то отдавал предпочтение своим хобби. Помимо поло он также уважал спортивную гимнастику, коньки, танцы и… поезда.