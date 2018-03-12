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Мужское или женское: кому принадлежит изобретение
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Мужское или женское: кому принадлежит изобретение 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Испокон веков наука считалась мужской прерогативой. Женщины должны сидеть дома, растить детей и поддерживать ту самую "погоду в доме". А самые сложные дела, пожалуйста, оставьте мужчинам.
Женщин, разумеется, перспектива проводить жизнь исключительно возле домашнего очага со временем устраивать перестала. Дамы активно начали принимать участие в "мужской" части жизни. Дошло до того, что (о, ужас!) и изобретения патентовать начали!
И хотя бытует стереотип, что все самые важные открытия сделаны мужчинами, это не совсем так. Женщины изобрели множество полезных вещей, которыми мы все (и мужчины тоже!) пользуемся в повседневной жизни.
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