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Нестареющая ведущая прогноза погоды взорвала соцсети
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Нестареющая ведущая прогноза погоды взорвала соцсети 

Мир24 13 марта 2018
Фото: Мир24
Пользователи социальных сетей накануне обратили внимание китайскую ведущую прогноза погоды. Девушка, работающая на одном из местных телеканалов, практически не изменилась за более чем 20 лет.
В честь 8 Марта китайские телевизионщики опубликовали подборку прогнозов погоды с 1996-го по 2018 год. Все это время ведущей была одна и та же женщина Ян Дэн.
Мир24
Девушка устроилась на эту работу в 1996 году, когда ей шел 23 год. Сейчас Дэн уже 44, тем не менее внешность ее за это время почти не изменилась.
Мир24
Это произвело на юзеров настоящее впечатление, они окрестили ее «нестареющей богиней». А некоторые пользователи пошутили: по их мнению, на китайском ТВ все выпуски последних лет были записаны в один день. Кто-то назвал ее «путешественницей во времени» и «вампиром». А девушки, конечно, поинтересовались, какую косметику использует Ян Дэн.
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