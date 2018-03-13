Сиамские близнецы: счастливый финал

Сиамские близнецы: история со счастливым концом

Периодически в СМИ появляются сообщения о рождении сиамских близнецов. Это довольно редкие случаи (1 на 200 тысяч родов), однако каждый раз такая информация не остается без внимания не только медиков, но и обычных людей.

«Летидор» нашел интересную историю о том, как врачам в американской клинике удалось разъединить двух девочек и тем самым дать им шанс на полноценную жизнь.

Необычные младенцы Анна и Хоуп Ричардс родились 29 декабря 2016 года. У девочек было диагностировано срастание тел в области грудных клеток, причем было затронуто и сердце.

В результате труднейшей операции, которая длилась семь часов, младенцев разделили. Этого удалось достичь благодаря невероятным усилиям команды хирургов, анестезиологов, кардиологов и медсестер.

Всего в операции приняли участие 75 медиков.

Девочки появились на свет путем кесарева сечения на 35-й неделе беременности, в сумме их вес составлял 4400 г.

Тела Анны и Хоуп срослись от грудной клетки до живота, при этом они делили на двоих грудную стенку, перикард (околосердечная сумка), диафрагму и печень.

Кроме того, у них был один большой кровеносный сосуд, соединяющий сердца.

Сейчас близнецы проходят курс лечения в больнице и, по прогнозам врачей, их можно будет выписать примерно через месяц.

Мама девочек Джилл Ричардс, которая вместе с мужем Майклом и их сыновьями Коллин и Сет не могла дождаться результатов операции, сказала: «О том, чтобы этот день наступил, мы думали и молились почти два года.

Я не могу описать, какие чувства меня переполняют, когда я вижу наших дочек, спящих на двух отдельных кроватях».

Уникальная операция по разделению близнецов прошла 13 января. Надо сказать, что планированием ее и подготовкой начали заниматься еще до того, как девочки родились.

В ноябре прошлого года, когда близнецам исполнилось 11 месяцев, они пережили первую операцию — им установили специальные расширители тканей. Хирурги сделали это для того, чтобы кожа постепенно растягивалась и впоследствии близнецов было легче разделить.

Доктор Ларри Холлер, ведущий хирург и глава пластической хирургии техасского детского госпиталя сказал: «Успех этой невероятно сложной операции стал результатом усилий всех членов нашей команды, тяжелой работы, которую мы делали на протяжении всего последнего года.

За это время мы провели бесчисленное количество совещаний и проиграли массу сценариев возможного развития событий.

Так мы заранее подготовились к ситуациям, которые могли возникнуть во время разделения детей.

Мы в восторге от результатов и с нетерпением ждем возможности дальнейшего ухода за Анной и Хоуп по мере их восстановления».

О том, что у них родятся сиамские близнецы, Ричардсы узнали во время обычного УЗИ. После этого семью направили в техасский перинатальный центр, где были проведены специальные обследования, тестирования, консультации со специалистами из разных областей медицины, а также началась предварительная разработка тактики ведения родов и послеродового ухода.

На это время семье пришлось переехать в Хьюстон, чтобы быть рядом с близнецами во время их пребывания в больнице. Справка Почему сиамские

Одной из самых известных в мире пар близнецов были Чанг и Энг Банкеры. Мальчики родились в Таиланде, тогда эта страна называлась Сиам. Повзрослев, они стали путешествовать по всему миру с цирком американского шоумена Финеаса Барнума и прославились как сиамские близнецы. С тех пор детей, рожденных с аналогичной аномалией, называют сиамскими. Почему это происходит

Яйцеклетка, в которой зародилась жизнь двух однояйцевых близнецов, в норме должна расщепиться в течение двух недель после зачатия. Если этого не происходит до 13 дня, то близнецы так и будут развиваться сросшимися.

Причины аномалии до сих пор недостаточно изучены. Одной из первых называют гормональный сбой, но есть и другие версии (плохая экология, нервный стресс).

Срастания бывают самыми разными: и животами, и грудной клеткой, и спиной, и ягодицами.

Увидеть аномалию помогает УЗИ, при этом диагностировать ее сложнее, если плоды срослись животами. Чаще сиамскими близнецами становятся девочки.