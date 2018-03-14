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Никто не верит в родство этих близняшек
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Никто не верит в родство этих близняшек 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Семейный архив
В 2006 году у Аманды и Майкла Биггс родились две девочки-близняшки. В первые дни своей жизни дети были почти абсолютно идентичны, но позже начали проявляться интересные изменения. Кожа одной из девочек темнела, а другой — напротив, становилась бледнее. По мере взросления близняшек становилось ясно, что они разного цвета кожи: бледнолицая и золотоволосая Марсия переняла мамины гены, а темнокожая с черными кудрявыми волосами Милли — гены своего папы ямайского происхождения.
Семейный архив
Девочек это уже ничуть не смущает, они даже веселяться от того, что никто не верит в их родство. Мама черно-белых малышек рассказывала, как устала доказывать людям, что девочки от одного отца и действительно близнецы. Аманда также сказала, что ее очень сильно раздражали реакции людей, узнающих правду, но потом, по ее словам, женщина всегда вспоминает, как она счастлива от того, что они у нее есть, что они особенные, и в эти минуты раздражение отступает.
Семейный архив
Несмотря на внешние различия, девочки очень похожи характерами и предпочитают все делать вместе. Может, еще и поэтому их принимают просто за лучших друзей.
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