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67-летний фитнес-гуру поражает своим телом
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67-летний фитнес-гуру поражает своим телом 

Anews 13 марта 2018
Фото: @billh1950
67-летний американец Билл Хендрикс в свои годы имеет вполне привлекательное и спортивное тело, которое вдохновляет многих на поход в спортзал.
Несмотря на свой возраст он активно занимается спортом, не уступая молодым атлетам, проводя в зале по два часа 6 раз в неделю. Бил Хендрик начал заниматься спортом в достаточно взрослом возрасте и смог добиться немалых результатов, которые демонстрирует в сети.
На его страницу в Instagram подписано почти 30 тысяч поклонников, которые вдохновляются успехами Хендрика, а их количество постоянно растет. Многие считают Хендрика отличным примером для подражания, а сам спортсмен не прочь поделиться своими секретами, как эффективно держать тело в форме.
Anews
Свой аккаунт в Instagram мужчина ведет с 2016 года, где постоянно размещает видео со своих напряженных тренировок и получает впоследствии огромный отклик от пользователей. Мужчина делиться, что каждый день ест практически одни и те же продукты: овсянку, омлет, а также курицу и овощи. Хендрик отмечает, что полностью отказался от алкоголя, поскольку спиртное ему не нравится.
Его рацион состоит из 40% белка, такого же количества углеводов и 20% жиров. В своих постах он дает советы начинающим любителям спорта, но на его аккаунт подписаны даже профессиональные атлеты.
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