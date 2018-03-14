Раскрывший тайны Вселенной: жизнь Стивена Хокинга

Физик-теоретик был дважды женат и имеет троих детей. Сегодня дети выразили огромную печаль в связи с кончиной отца и надежду на то, что память о нем и его достижениях будет жива среди человечества еще многие годы.

7/7 Физик-теоретик был дважды женат и имеет троих детей. Сегодня дети выразили огромную печаль в связи с кончиной отца и надежду на то, что память о нем и его достижениях будет жива среди человечества еще многие годы.

Личность Стивена Уильяма Хокинга не раз была использована в различных шоу, музыке и искусстве. Он принял участие во многих научно-популярных фильмах и даже в комедийных сериалах. В 2015 году был выпущен художественный фильм о судьбе ученого «Вселенная Стивена Хокинга».

6/7 Личность Стивена Уильяма Хокинга не раз была использована в различных шоу, музыке и искусстве. Он принял участие во многих научно-популярных фильмах и даже в комедийных сериалах. В 2015 году был выпущен художественный фильм о судьбе ученого «Вселенная Стивена Хокинга».

В 2007 году физик совершил полет в невесомости в специально оборудованном «боинге», в котором тренируют космонавтов. Зная о космосе больше остальных, конечно, Хокинг стремился к нему. У него был запланирован полет в космос, который, увы, не состоялся.

3/7 В 2007 году физик совершил полет в невесомости в специально оборудованном «боинге», в котором тренируют космонавтов. Зная о космосе больше остальных, конечно, Хокинг стремился к нему. У него был запланирован полет в космос, который, увы, не состоялся.

Хокинг был еще и профессором математики, но признавался, что учил ее только в средней школе. В первый год преподавания этой дисциплины, ему приходилось самому читать учебник с небольшим опережением своих студентов.

2/7 Хокинг был еще и профессором математики, но признавался, что учил ее только в средней школе. В первый год преподавания этой дисциплины, ему приходилось самому читать учебник с небольшим опережением своих студентов.

Всемирную популярность ученый обрел, издав в 1988 году свою первую книгу «Краткая история времени». Стивен Хокинг постарался создать такую историю, которая станет ясной и интересной любому человеку. И у него это вышло — книга переведена на десятки языков и выпущена более чем 10 миллионным тиражом.

1/7 Всемирную популярность ученый обрел, издав в 1988 году свою первую книгу «Краткая история времени». Стивен Хокинг постарался создать такую историю, которая станет ясной и интересной любому человеку. И у него это вышло — книга переведена на десятки языков и выпущена более чем 10 миллионным тиражом.

Ранним утром в среду на 77-м году жизни ушел один из величайших ученых современности Стивен Уильям Хокинг. Физик и теоретик скончался в своем доме в Кембридже. Пожалуй, нет человека, который не слышал бы о нем и его открытиях. Хокинг был не просто ученым, каких если и найдется, то всего несколько, — он стал тем, кто превратил науку и вопросы о Вселенной в предмет интереса множества людей. Огромные тиражи его книг распродаются по всему миру: их берут с большим удовольствием и дети, и взрослые, и доктора наук, и просто любознательные.

Черные дыры, сингулярность, тайны начала Вселенной, теории времени и пространства — все это интересует многих, но без Хокинга стремление сдвинуться с точки «интересно было бы узнать» до реального изучения вопроса у многих бы не сдвинулось. Он смог рассказать об этом так, что даже далекие от науки люди смогли открыть для себя волшебство в этом мире такого сложного и непонятного на первый, да что уж там — порой и на второй, взгляды.

Это все вкупе с его открытиями, делает Хокинга выдающимся человеком, но главной его победой стала, пожалуй, не физика, а его собственная жизнь. В 22 года молодому ученому был поставлен страшный диагноз, избавление от которого казалось абсолютно невозможным — боковой амиотрофический склероз. Врачи заключили: «Стивен проживет 2 или 3 года». Именно в тот момент, как говорил сам Хокинг, он осознал, что «жизнь стоит того, чтобы ее прожить». Он не просто прожил её намного дольше, чем обещали врачи— он насытил её столькими событиями, открытиями и яркими моментами, сколько себе сможет представить и позволить далеко не каждый здоровый человек.

Будучи полностью парализованным, лишившись способности самостоятельно говорить, Хокинг продолжал отдавать себя науке, а свои знания — людям. Он читал доклады, проводил лекции и писал книги. Все это стало для него снова возможным благодаря его друзьям, подарившим синтезатор речи, которым он управлял с помощью указательного пальца, еще сохранявшего подвижность. После того, как и палец перестал его слушаться, аппарат управлялся щекой Хокинга.

В нашей фотогалерее самые интересные факты из жизни великого ученого, подарившего Земле разгадки тайн Вселенной.