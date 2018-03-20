Тест: насколько вы счастливы?

Что такое счастье? Словари говорят так: "максимально интенсивное переживание чувства радости" или "высокая степень удачливости, везения". Ясно, что счастье — составное понятие, и для всех оно свое.

Научные исследования показывают, что счастье зависит от трех факторов: удовлетворенности жизнью, наличия положительных эмоций и отсутствия отрицательных. На основе этого ученые составили Оксфордский опросник, который предназначен для измерения уровня счастья в целом.

Пройдите тест и узнайте, какой из трех факторов влияет на ваше ощущение счастья.