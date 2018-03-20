Ещё
Тест: насколько вы счастливы?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: насколько вы счастливы? 

Рамблер 20 марта 2018
Фото: "Брюс Всемогущий"
Что такое счастье? Словари говорят так: "максимально интенсивное переживание чувства радости" или "высокая степень удачливости, везения". Ясно, что счастье — составное понятие, и для всех оно свое.
Научные исследования показывают, что счастье зависит от трех факторов: удовлетворенности жизнью, наличия положительных эмоций и отсутствия отрицательных. На основе этого ученые составили Оксфордский опросник, который предназначен для измерения уровня счастья в целом.
Пройдите тест и узнайте, какой из трех факторов влияет на ваше ощущение счастья.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии2
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение