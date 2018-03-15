Белгородцы — о жизни в других городах и странах

Мы собрали истории людей, которые уехали покорять города-миллионники и другие страны. Они рассказали о том, с какими трудностями столкнулись и остались ли жить за пределами родного города.

Лера (Москва, Санкт-Петербург)

Я уехала в Москву, чтобы найти себя и осталась там на три года. Жить мне первое время было негде. Был момент, когда я жила на вокзале и пару раз забиралась на второй этаж в окно общежития — к моему знакомому. У меня не было друзей, а, так как я человек, который любит поговорить, мне было очень одиноко. Гуляла одна, сама с собой чуть разговаривать не начала. Я тяжелее переносила отсутствие общения, чем ночи на вокзале. Как-то раз у меня выхватили сумку со всеми деньгами и документами, я сорок минут бежала за воришкой и в итоге догнала. Забрала свое, так сказать. Сейчас смешно вспоминать, а тогда мне было очень страшно.

Еще в Петербурге жила несколько месяцев. Не могу сказать, где мне больше нравилось жить. В Питере больше нравятся люди, а в Москве — ритм жизни.

Но Белгород не отпускает. Есть в нашем городе особый шарм, это как маленький европейский городок. Да и в больших городах время утекает очень быстро. Чтобы встретиться с друзьями, нужно распланировать все за неделю и посвятить этому целый выходной.

Николай (Москва)

sobaka.ru

Еще в десятом классе я решил, что буду учиться в столичном вузе. После одиннадцатого класса я поступил в Московский энергетический университет «НИУ МЭИ». Первое время было тяжело без друзей и родных, но я человек коммуникабельный, поэтому быстро нашел друзей. С ними я, кстати, до сих пор общаюсь.

Были и неприятные моменты. Как-то раз в спортзале у меня стащили сумку в которой была вся моя жизнь: документы, телефон, деньги. Написал заявление в полицию, но все тщетно, мне ничего не вернули. Я даже домой поехать не мог, потому что билеты без паспорта не купить. На втором курсе появилось желание и необходимость найти работу. Я сразу решил пойти в сферу общепита. Опыта не было, поэтому в хорошее заведение с достойной зарплатой меня не взяли. Первое время работал барменом где пришлось — это был очень дорогой ресторан, в который приходили богатые люди. И естественно, с работниками общались очень высокомерно. Но я быстро привык, даже обзавелся «постоянниками».

Когда набрался опыта, меня таки взяли в то заведение, куда я стремился изначально. Там и проработал два года.

К московскому ритму жизни привык очень быстро, так что с этим сложностей не было. Хотя была странная ситуация. Я ехал в метро в час пик, стоял у выхода из вагона. И тут чувствую, что меня выносят из вагона. Какой-то мужик просто взял меня за плечи и вынес из вагона. Я опешил и даже не додумался зайти обратно. Пришлось ждать следующий поезд.

После окончания учебы я переехал обратно в Белгород. Здесь я нашел работу, своя квартира была. В Москве, конечно, больше возможностей, чем в Белгороде. Не в плане работы, а в плане развлечений. Вот мы как-то с другом в Москве захотели поиграть на музыкальных инструментах в два часа ночи, сразу нашли студию звукозаписи в которой было все оборудование. Мы даже песню тогда записали, она осталась на флешке, которую мы потом потеряли. Вот этого мне не хватает в нашем городе. В маленьких городах сложнее найти таких же чокнутых людей, которые предоставят тебе все, что ты хочешь в любое время суток.

Максим (Гамбург, Германия)

sobaka.ru

Я учился в Hamburg University of Applied Sciences в Гамбурге один семестр. Впечатлили высокий уровень жизни, качество образования, чистота улиц и отношение к людям. В Германии созданы шикарные условия для студентов. Мы не сидели на парах с утра до вечера целыми днями, как в российских вузах. Система обучения построена так: есть базовые курсы по специальности и нужно выбрать определенное количество курсов из предлагаемых. Некоторые студенты по два раза в неделю в университет ходили, а все остальное время работали. Еще для студентов действуют разные скидки. Например, мы ездили на выходных по Германии по специальным групповым билетам — выходит очень дешево. Мы так всю страну объездили.

Обучение в Германии бесплатное, но нужно оплачивать жилье, студенческий (он же проездной) и страховку. А жилье, конкретно в Гамбурге, очень дорогое. Снимать отдельную комнату в общаге выйдет примерно 300 евро, а в Берлине, например, на 100 евро можно месяц прожить. Если говорить о ценах на продукты, то большинство из них дешевле, чем в России. Только молоко и вода дорогие. На самом деле я бы обратно в Россию и не возвращался, но держит работа.

Павел (Израиль)

sobaka.ru

С детства я мечтал переехать в другую страну. Я люблю Россию, но всегда было интересно, какого это — жить в чужой стране с другим менталитетом. После того, как я женился на лучшей девушке на свете, мы стали задумываться о будущем, о том, чего мы сможем добиться. Она врач по образованию, а я инженер. В России работа с нашими специальностями либо низко оплачивается, либо нужен мифический опыт (это к инженерной профессии относится). И моя жена предложила мне поехать по программе репатриации «Маса» в Израиль (Возможность для еврейской молодежи со всего мира провести от полугода до года в Израиле, обучаясь на программах различных направлений — Прим. ред.).

Мы все обсудили и стали собирать документы. Со сборами проблем почти не было, единственная заминка — мне срочно нужен был военник, я его получил за день до рейса, а иначе бы не смог вылететь.

Мы жили в городе Бершева, в местном общежитии. У нас не было кондиционера, поэтому, когда на улице было +30, в квартире было столько же, если не больше. Летом удавалось заснуть ближе к пяти утра, после того как спадала жара. Но к девяти утра снова начинается пекло. Еще тяжело работать без знания языка, даже грузчиком.

Больше всего меня удивило, что в Израиле, в такой маленькой стране (по сравнению с Россией) есть не только пустыня, но и море, леса, поля, снег и очень много древних построек, священных мест. Всем этим Израиль притягивает паломников и путешественников со всего света.

Цены на продукты такие же, как в Москве, а вот машины — в два раза дороже из-за больших налогов. Сейчас мы с женой уже выучили язык. Я, как и мечтал, работаю программистом, а жена осталась работать в своей сфере.