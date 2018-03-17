Пловец Михаил Муходинов утонул после победы. Как это было, кто виноват

Чемпион по плаванию сразу после победы утонул в центре бассейна, а рядом не было даже машины скорой помощи. Как такое возможно в 21 веке?

Врачам не хватило оборудования

О том, что в Обнинске проходит чемпионат Центрального федерального округа по плаванию мы узнали благодаря трагичной новости. Перспективный местный пловец Михаил Муходинов рассчитывал показать дома хороший результат. На дистанции 50 м брассом он финишировал вторым и первым в молодёжной возрастной категории с результатом 28,20. После финиша он спокойно возвращался вплавь, как неожиданно пошёл ко дну. Первым на помощь к спортсмену бросился опытный пловец Николай Скворцов , который сам готовился к одному из следующих заплывов. Он вытащил парня на бортик, но тот был уже без сознания. Массаж сердца, искусственное дыхание и другая помощь, которую вместе со Скворцовым в ожидании медиков оказывали тренеры не помогли. Врачи прибыли на соревнования стремительно, всего через пару минут, но спасти жизнь спортсмена им уже не удалось. У специалистов просто не было с собой необходимого оборудования, в частности дефибриллятора, который бригада скорой помощи привезла на место слишком поздно.

«Я не знаю, что именно там происходило, поскольку я должен был выходить на дистанцию. Но я думал, что с Мишей все будет нормально, раз он попал в руки врачей, тем более что иногда на соревнованиях случается нечто подобное — становится плохо, теряют сознание», — рассказал позже Скворцов.

Кто такой Михаил Муходинов?

К 17 годам Михаил добился серьезных результатов. Год назад он побеждал на этих же соревнованиях и считался одним из самых перспективных брассистов России. Не случайно в прошлом году он получил приглашение тренироваться и выступать в составе Efimova Team. Муходинов предложение принял не сразу и попросил подождать ещё год, чтобы определиться с учёбой. В этом году он должен был окончить школу, но не успел. Одним из первых соболезнования выразил коллега погибшего Сергей Фесиков

По факту смерти спортсмена возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Следственным комитетом проводятся необходимые мероприятия: считывание записей с камер наблюдения, опрос очевидцев и изучение документации. Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Что убило Муходинова?

В 2018 году это уже вторая смерть спортсмена в бассейне. Ранее в Сергиевом Посаде также во время соревнований умер 13-летний пловец. Примечательно, что тот также прошёл накануне полный медосмотр и был допущен к соревнованиям. В качестве причины смерти Муходинова выдвигаются две основные версии: сердечный приступ и бронхоспазм. Нужно понимать, что это был несчастный случай, которые в большом спорте периодически случают. Вопрос лишь в том, почему организаторы соревнований оказались к этому не готовы? На столь массовых соревнованиях на спортивном объекте должна дежурить карета скорой помощи со всем необходимым оборудованием, однако организаторы ограничились лишь парой дежурный врачей, которые в своё распоряжение получили медицинский кабинет. Конечно, когда дело открыто и начато следствие, будут приняты меры. Местные и не только спортивные власти издадут приказ с требованием «расширить и углубить», да только жизнь парню уже не вернёшь и никто точно не узнает, можно ли было его спасти.