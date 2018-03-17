В Москве завершился XIII Открытый фестиваль молодежной журналистики «Пингвины пера»

Третий, финальный, день фестиваля прошел быстро, суматошно и волнительно. На крыши Дома культуры «Зодчие» спускается вечер. Судьи фестиваля удалились на три часа, чтобы вынести свой вердикт.

Это время ожидания стало самым долгим и томительным. Ты уже ничего не можешь сделать, чтобы приблизить свою команду к победе, а ведь осталось еще столько сил!

Но вот, наконец, и само награждение. Номинаций много, но команд еще больше. Все затаили дыхание и… одна номинация ушла к команде из Серпухова, другая — студентам из Москвы. Становилось всё грустнее, и тут ура!

Егор Гудков — капитан команды «MediaMart» от газеты «Вечерняя Москва» , выигрывает главную индивидуальную номинацию — «Лучший журналист.»

— Атмосфера на фестивале непередаваема. Постоянный мозговой штурм, постоянное чувство дедлайна. Ты все время торопишься, пытаешься написать все быстро, но при этом понимаешь, что, если ты напишешь быстро, но плохо, подведешь команду, — рассказал Егор Гудков сразу после окончания фестиваля. — Я не совсем понимаю, каким образом в одном месте собралось такое количество отличных людей. Главное даже не то, что все они готовы были в любой момент перехватить у тебя часть работы или даже всю работу. Главное — чувство юмора, и умение найти общий язык с абсолютно разными людьми. Если бы их не было, я скорее всего сошел бы с ума еще в первый день.

Кроме того, специальный приз получила Ильяна Андреева — учащаяся школы юнкоров «Новый фейерверк». Ильяна сумела завоевать приз в номинации «Москва, я люблю тебя!» от Московского образовательного телеканала.

ОБ УЧАСТИИ ЮНКОРОВ «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ» В ФЕСТИВАЛЕ «ПИНГВИНЫ ПЕРА» В ПРОШЛОМ ГОДУ

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