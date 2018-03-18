Бодипозитив. Если ты другой…

Принять себя, если ты отличаешься от большинства, непросто. Особенно, если и это большинство не спешит принять тебя. О том, каково быть человеком с «изъяном», размышляет Анна Кудрявская-Панина.

Когда говорят о бодипозитиве — движении, пропагандирующем красоту тела вне зависимости от соответствия навязываемым стандартам, чаще всего имеют в виду габариты, отличающиеся от принятых в современном обществе представлений о красоте (причем отличающиеся большей пышностью форм). Но проблема приятия или неприятия неидеального человеческого тела гораздо глубже и шире.

Особенно хорошо понимаешь это, если ты с рождения человек с «изъяном». Этот «изъян» может быть серьезным или не очень, бросающимся в глаза или замечаемым только при долгом и плотном общении, его можно или нельзя скрыть. Я специально беру это слово в кавычки: в своем прямом значении — это «недостаток, нежелательная особенность». По сути все верно: никто не хотел бы родиться, например, без руки или лишиться ее. Но в общественном сознании укоренилась другая дополнительная коннотация: человек с «изъяном» — никчемный, негодный. Физический недостаток вовсе этого не означает, но люди с «изъяном» это чувствуют. Потому что им постоянно дают это понять.

Кто такой человек с «изъяном»? Не такой, как все, не такой, как большинство, нестандартный, иной, особенный, выглядящий иначе. Шестипалый среди пятипалых, одноногий среди двуногих, хромой, косой, горбатый…

Я тоже это чувствовала каждый день, потому что родилась не такой, как большинство. Мой «дефект» лишь слегка ухудшал качество моей жизни, по мнению окружающих. Руки-ноги есть, здорова? Все отлично, значит. Но мне так не казалось. Мой «изъян» был заметен. Не помню, с какого возраста я начала понимать, что эта моя особенность — моя проблема. Наверное, со школьного или чуть раньше. Когда я поняла, почему на меня как-то особенно пристально и изучающе смотрят. Ну и когда меня начали дразнить.

Парадокс: дети чрезвычайно чувствительны и чрезвычайно же жестоки. Но я уверена, именно в этом возрасте человек способен очень быстро выработать в себе эмпатию. Просто представить, что на месте кого-то с «изъяном» — ты сам, а вокруг — такие «нормальные», как ты сейчас, которые говорят гадости, стараются задеть, травят. Зачем? Почему? Чтобы что? Я уверена, если взрослые способны донести до ребенка правильно эту идею и обсудить с ним это, а не тупо сказать: «не дразнись, это нехорошо», то ребенок непременно откликнется. Но взрослые должны уметь делать это. И хотеть. И сами понимать, что физическая проблема не делает никого хуже или недостойнее других.

У меня с рождения парализован левый глаз. Глазное яблоко неспособно двигаться от центра кнаружи. Естественно, что при большинстве положений тела и головы, при переводе взгляда с предмета на предмет это видно. Знаете, сколько лет я внутренне сжималась, когда при мне в шутку кому-нибудь говорил вроде бы безобидную фразу: «Ну, ты чего наделал, косой что ли?!» Потому что эта фраза касалась лично меня: я была косой. Потому что я постоянно слышала это в свой адрес, ловила на себе те самые любопытствующие взгляды. Наверное, только один человек — моя мама — помнит, сколько я в детстве пролила слез по этому поводу и по поводу невозможности это исправить. Я считала, что это делает меня уродом, что я никогда не смогу прожить счастливую жизнь, что меня никто никогда не полюбит. Она, как могла, пыталась меня утешить, говоря, какая я красивая, что это не дефект, что это моя особенность — изюминка, что Натали Гончарова была общепризнанной красавицей, в которую были влюблены десятки мужчин, а у нее, между тем, косил глаз.

Если бы вы знали, сколько раз меня пытались утешить сравнением с женой Пушкина и как мне это осточертело. Я чувствовала, что в этом есть что-то неправильное, но тогда еще в силу возраста не могла это до конца понять и осознать. Получалось, что такое «утешение» говорило мне либо «смотри-ка, и косоглазых любят», либо «а ты круче других, потому что ты особенная». И то, и другое, конечно, неправильно.

Про «изюминку», «особый шарм» и нестандартную привлекательность я слышала несчитанное количество раз уже и во взрослом возрасте, в том числе от мужчин. Наверное, они искренне так считали и были уверены, что, говоря это, делают мне приятно и избавляют от комплекса. И так, и не так. Не так, потому что мне было бы гораздо приятней, если бы никто не обращал на эту мою особенность внимания, не считал ее ни уродующей меня, ни украшающей. А высшая степень эмпатии и понимания этой моей особенности — это помнить, что она, пусть и не сильно, но ухудшает качество моей жизни и, например, предупредить об опасности, если она слева от меня: то есть вне поля моего зрения. Это как открыть и придержать дверь человеку на костылях, предложить место в транспорте беременной.

Я научилась жить с этой своей особенностью. Делать так, чтобы мне было удобнее… и незаметнее другим. Потому что я по-прежнему не хочу лишних взглядов в свою сторону. Я всегда, если есть возможность, сажусь за большим столом на определенное место, я знаю, в каком ряду и на каком месте мне лучше лететь в самолете. Я выбираю нужные позы при разговоре, предпочитаю определенные ракурсы. И давно не стесняюсь сказать фотографу или оператору (в силу профессии в моей жизни было много съемок), что у меня парализован глаз.

Сейчас я могла бы обойтись и без таких нехитрых лайфхаков. У меня уже давно отболело. Но привычка стала второй натурой. Мой глаз всегда будет парализован. И я с этим примирилась. Стала ли я счастливой? Безусловно. Приняла ли я эту свою особенность и себя с ней полностью? Не уверена.

У человека с «изъяном» есть много путей — бесконечная и малоуспешная попытка мимикрии, вызов обществу — стать еще больше непохожим на других, позиция обиженного, которому все и всегда должны, или принятие себя и как следствие примирение с собой, действительностью и окружающими. Последнее дается труднее всего. Но это было бы легче сделать, если бы нас — людей с «изъянами» большими и маленькими — принимали бы другие. Мне повезло дважды. Моя особенность почти не мешает мне жить — это первое. И второе — она дала мне отличный шанс понять, как и что чувствуют другие, чьи особенности гораздо сильнее ограничивают их возможности, чем мои.

Природа наделила человека воображением и пытливым умом (я сейчас специально не говорю о душе). Не так трудно, как кажется, поставить себя на место незрячего, неходячего, изувеченного, просто немного другого. Да, мы не сможем точно прочувствовать все их эмоции и представить все трудности, с которыми они сталкиваются. Я осознала, что никогда не представляла, насколько может быть тяжело в нашем мире, который живет так, как будто сплошь состоит из молодых, здоровых, сильных, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, пока не сломала ногу и не оказалась на полгода закована в аппарат Илизарова. Даже домашний быт испытывал на прочность, а каждый выход на улицу или поездка в метро становились настоящим вызовом.

Но и не нужно все это знать до мелочей, достаточно просто задать себе несколько простых вопросов: стану ли я хуже или никчемнее, если потеряю что-то из того, что дано мне от рождения, заденут ли меня чужие любопытствующие взгляды и шепотки за спиной, как бы я хотел, чтобы ко мне относились другие?..

Я, конечно же, не помню ежесекундно о своем «изъяне», забываю о нем, не замечаю, как и мои родные. Нередко и друзья говорили мне, что никогда не замечали этой моей особенности, я удивлялась, конечно, и была им благодарна, даже если не все из них были до конца честны.

Я думаю, что справедливей было бы сказать, что они видят мой «изъян», но не замечают его. Чувствуете разницу? Вот это, на мой взгляд, и есть — принять другого таким, какой он есть, и помочь ему принять себя.