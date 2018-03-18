«Мы идем против нисходящего тренда»

«За рубежом есть две концепции (связанных с участием граждан в выборах. — Прим. ред.). Концепция первая: ты обязан идти проголосовать. Есть система штрафов, есть система наказания. В Бразилии, например, тебя не просто штрафуют, а, например, могут загранпаспорт тебе дать не на пять лет, а на один год, у тебя будут другие условия получения кредита и государственных услуг. Если ты не участвуешь в формировании власти, к тебе так и относятся — как к презираемому человеку.

Друогой подход — американский: ты должен заслужить право голосовать, приложить для этого усилия. Заранее включиться в списки избирателей, ты должен проследить, чтобы тебя туда включили. У нас промежуточная такая система.