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«Мы идем против нисходящего тренда»
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«Мы идем против нисходящего тренда» 

РИА «ФедералПресс» 18 марта 2018
«За рубежом есть две концепции (связанных с участием граждан в выборах. — Прим. ред.). Концепция первая: ты обязан идти проголосовать. Есть система штрафов, есть система наказания. В Бразилии, например, тебя не просто штрафуют, а, например, могут загранпаспорт тебе дать не на пять лет, а на один год, у тебя будут другие условия получения кредита и государственных услуг. Если ты не участвуешь в формировании власти, к тебе так и относятся — как к презираемому человеку.
Друогой подход — американский: ты должен заслужить право голосовать, приложить для этого усилия. Заранее включиться в списки избирателей, ты должен проследить, чтобы тебя туда включили. У нас промежуточная такая система.
Чем выше урбанизация, тем ниже явка. Явка на этих выборах (18 марта. — Прим. ред.) будет выше, чем на выборах в Госдуму и чем на выборах президента в 2012 году. Мы идем против этого нисходящего тренда. Работа, которая была проведена Центральной избирательной комиссией, получила очень высокую оценку».
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