So good или so bad? Навальный отказался вступать в партию Собчак и Гудкова

Собчак предложила Навальному объединиться, напомнив, что она создает новую оппозиционную партию вместе с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым . Навальный ответил.

Собчак: Учитывая, что мы создали партию, которая, я надеюсь, будет объединять большое количество людей с самыми разными взглядами, но взглядами оппозиционными: и правыми, и левыми. И вот мы создали ее с Димой Гудковым, и я считаю, что будет очень правильно после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. И я хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, чтобы мы могли после выборов с тобой встретиться и обговорить какие-то дальнейшие шаги ради людей, которые разделяют те ценности, которые разделяем мы с тобой, все-таки усилия делать в одну точку.

Навальный: Спасибо большое, Ксения. Мне очень интересно, что ты это говоришь, об этих выборах, в которых ты не захотела участвовать. Отставь, пожалуйста, в угол от себя, потому что, если ты думаешь, что, поскольку ты сказала все вот эти ритуальные фразы: вы знаете, друзья, разобщенность — это очень хорошо, демократы должны объединиться. Я поверю во всю эту ложь, то ответ «нет». Я не собираюсь тоже плести здесь какие-то кружева. Я могу совершенно четко сказать, что это не какая-то несправедливость, в ходе которой меня не пустили на выборы. Это была грандиозная махинация, и ты была частью этой махинации. Ты участвовала в этом все, во всем именно потому, что меня не пустили на выборы для того, чтобы срывать наш бойкот. И ты, безусловно, являешься частью вот этой абсолютно лживой, фальсифицирующей схемы, в чем я очень сильно разочарован. Потому что когда-то, в 2012 году, многие люди и мне предъявляли бесконечную претензию, почему с вами на сцене Собчак? А я говорил: «Да нет, она хорошая, она совсем иначе сейчас смотрит на вещи». Но когда я сегодня слежу за вещами, я видел, что ты вышла с избирательного участка, и первые слова, которые ты сказала: «Ну да, конечно, какие-то есть небольшие проблемы, но в целом, конечно, эти выборы честней, чем предыдущие. Есть всякие шероховатости, но это хорошие выборы».

Собчак: Я не так сказала.

Навальный: А ты поздравительную телеграмму Путину отправила?

По сути, происходящее можно назвать предвыборными дебатами, которые запрещено проводить в день голосования. Однако они шли в интернете, а эта сфера избирательным законодательством не регулируется.

Алексей Навальный призывал бойкотировать эти выборы, но, судя по явке, электорат все-таки предпочел исполнить гражданский долг. О создании новой партии Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова стало известно за три дня до выборов. Ее предварительное название — «Партия Перемен». Сетевые шутники предложили назвать движение Собчак и Гудкова — SoGood.