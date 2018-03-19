Челябинцы смогут надеть скафандр и отправиться на Марс

29 марта в Челябинске пройдет масштабная выставка-приключение «Космодрайв».

«Космодрайв» — это масштабная интерактивная выставка о космосе! Вы узнаете все о космосе, о жизни и быте космонавтов, ощутите на себе действие генератора Ван де Граафа и наденете настоящий скафандр! Достижения космонавтики: от первых шагов в освоении космоса до покорения других планет!

Пройди квест «Миссия на Марс» — надень VR шлем и соверши выход на поверхность Красной планеты, переживи падение метеорита, перепрыгни через тектонический разлом и спасти станцию! Захватывающе? Приходи пробовать!

Узнай свой возраст и вес на разных планетах — что такое год на Земле? То время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг солнца. На других планетах это происходит за разное время. Отправься в путешествие по планетам Солнечной системы и узнай, сколько тебе марсианских лет или какой у тебя будет вес на Венере. Любопытно?

Посоревнуйся с другом, кто первый починит МКС — часто представлял себя героем фильма, от которого зависит судьба человечества? Теперь ты сможешь проверить себя в действии! Думаешь это так просто, устранить неполадку на МКС? А ты надень перчатки космонавта и попробуй выполнить простейший ремонт!

Прикоснись к космическому вихрю — изначально генераторы Ван де Граафа применялись в ядерных исследованиях. Принцип его действия — моделирование процессов, происходящих при ударе молний. Хочешь испытать генератор на себе? Просто дотронься до металлического шара и твои волосы встанут дыбом! Это абсолютно безопасно!

Пройди испытания космонавта — хочешь стать космонавтом? Тогда тебе обязательно надо пройти испытание центрифугой! Эффект невесомости в действии! Проверь свой вестибулярный аппарат и узнай, возьмут ли тебя в космонавты!

Исполни свою мечту — дотронься до звезд! Тысячи звезд и планет разольются своей красотой вокруг Вас, космос еще никогда не был так близко! Благодаря специальному куполу-экрану даже самые далёкие звёзды станут ближе!

Это и многое другое ждет Вас на выставке-путешествии «Космодрайв»!

Организаторы выставки выступают за популяризацию технологий будущего и уделяют много внимания образовательной функции. Каждый час по экспозиции стартует бесплатная экскурсия, а на информационных стендах рядом с каждым экспонатом краткое описание, интересные факты и история создания экспонатов.

29 марта космическая выставка «Космодрайв» откроет свои двери для всех гостей в ТРЦ «ГагаринПарк»

Мечты о космосе стали реальны!

Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».