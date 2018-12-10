Тест: как это по-древнерусски?

Представьте себе, что машина времени — не фантастика, а уже свершившаяся реальность. И вы легко можете путешествовать по разным эпохам. Прекрасная возможность, не так ли?

Но возникает вопрос: сможете ли вы понять ваших далеких предков или потомков? И дело даже не в том, что между вами десятки или сотни лет. Все проще. Сумеете ли вы преодолеть языковой барьер?

Нет, мы не шутим. Кажется, чего проще — понять своих же (пусть и прошлых/будущих) соотечественников. На деле же все немного сложнее. Попробуйте пройти этот тест и ответить на все вопросы. Если получится, ждите, когда изобретут машину времени, и смело отправляйтесь в прошлое.