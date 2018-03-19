Сколько зарабатывают диетологи

The Challenger решил выяснить, как люди приходят в профессию диетолога, из чего складывается их доход и как они тратят деньги. Для этого мы анонимно поговорили с врачом одной из московских частных клиник.

Как стать диетологом

— В России диетолог — это врачебное образование, получить его можно, уже имея сертификат терапевта, педиатра или эндокринолога. В любом случае после института нужно получить ещё одно образование. И когда я уже много лет работала терапевтом и видела, что причины многих болезней, например остеохондроза, сахарного диабета, гипертонии, бесплодия, — это, как ни странно, лишний вес, то мне захотелось стать сертифицированным диетологом и лечить людей не от каких-то заболеваний, которые стали последствием ожирения, а непосредственно от него.

Я прошла профессиональную переподготовку в ФГБУ «НИИ питания» РАМН, после чего решила устроиться на работу. Вокруг все смеялись и говорили, что диетолог без опыта работы — это несерьёзно, работодателям я не нужна. Но я пошла в одну очень известную клинику, долго заполняла анкеты, потом со мной стали беседовать, посмотрели и увидели первую строчку — стаж работы ноль лет, то есть стаж работы по терапии у меня был уже лет 15, а по диетологии официально никакого. И мне отказали. Потом я устроилась работать в другую клинику, более лояльную, в которой я и работаю до сих пор. За пять лет я стала довольно известным диетологом, я эксперт многих программ на телевидении, на радио и в журналах. Я считаю, что человек счастлив только тогда, когда он работает там, где ему нравится, и получает деньги за то, что он делает с любовью. И вот только тогда ты можешь состояться как профессионал. Пациенты

По своей практике могу сказать, что 30% людей, которые обращаются к диетологу, имеют очень большую лишнюю массу тела (от 20 до 45 кг), 35% — люди с умеренным лишним весом (10—15 кг), 35% — люди, имеющие незначительную лишнюю жировую массу, они хотят просто похудеть и получить рекомендации по правильному питанию. Стоит понимать, что диетологическая консультация — это не только еда, мы говорим обо всём: о еде, о сне, о ритме работы, о семейных отношениях и так далее. Иногда я сама себе напоминаю сыщика. Но для того чтобы составить рацион, который был бы для человека удобен и понятен, нужно знать расписание его дня до мельчайших подробностей. Занятость

Примерно 6 часов в сутки уходит на сон, на дорогу (на работу и с работы) ежедневно трачу от 1,5 до 3 часов, рабочий график чаще всего у меня 13-часовой. Обычно один выходной в неделю. Два-три раза в неделю по часу провожу в спортивном клубе. Всё оставшееся время, которого, к сожалению, остаётся немного, — это общение с детьми. Из-за того что дети меня редко видят, у меня огромный комплекс вины, и как только появляется свободное время, я провожу его с ними. Просто захожу в комнату, и пока они делают уроки, ложусь на кровать и составляю рационы, просто присутствую рядом как мама. У меня нет мужа. Я живу с детьми очень органично и счастливо и очень рада, что мне ни на кого больше не надо тратить своё время. Зарплата

Почему-то всем кажется, что диетологи — безумно богатые люди. На самом деле это далеко не так, они такие же врачи, как и все. Мой заработок складывается из зарплаты в клинике, из доходов от частных консультаций и ещё бывают какие-то разовые рекламные контракты. Зарплата в клинике — это 120 000—150 000 рублей, в зависимости от количества пациентов. Если говорить о доступности услуг, всегда есть установленный прайс, причём в нашей клинике консультация диетолога стоит очень-очень приемлемо. Часовая консультация — 3 350 рублей, полуторачасовая — 3 800 рублей. Составление рациона на неделю — от 4 000 до 5 000 рублей. Анализ состава тела — 2 000 рублей.

Плюс консультации частных клиентов — это от 50 000 до 100 000 рублей. Частная консультация трёхчасовая, вместе с составлением рациона она стоит около 10 000 рублей. Рекламные проекты — непостоянная статья доходов, в среднем единовременно от 20 000 до 100 000 рублей. Траты

Распределение денег — это очень тяжёлый вопрос, они уходят все как сквозь пальцы. Но если попытаться разнести их по категориям, то выйдет такая картина.

65 550 — оплата ипотеки, около 30% от всех доходов

30 000 — продукты (на себя и двоих детей)

20 000—30 000 — одежда (на себя и детей)

20 000 — выплата по кредиту

20 000 — накопление

10 000 — коммунальные расходы

6 000 — бензин и расходы на машину

6 000 — фитнес-клуб, покупаю сразу годовую карту

5 000—10 000 — образование и литература, если разбить сумму курсов примерно по месяцам. Диетология в России жутко неразвита, все новаторства — это только самообразование: поиск интересных статей, новинок, какие-то дополнительные образовательные курсы, интересные лекции, конференции, беседы, встречи с другими врачами.

5 000 — алкоголь, 2-3 бутылки хорошего вина в месяц

3 000—4 000 — витамины, БАД, протеиновые батончики. Я работаю практически всегда, мне зачастую некогда поесть, а протеиновый батончик всегда валяется в сумке. Это удобный вариант перекуса, достаточное количество белка, почти ноль жиров и ноль углеводов.

2 000 — сигареты

В графе развлечений можно ставить ноль, я не хожу в театры, из-за усталости я там засыпаю. Не хожу в рестораны — для меня это огромная трата времени, только если какие-то деловые встречи, но обычно они проходят за чашкой кофе.