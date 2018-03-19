7 способов быть устойчивым человеком, который не боится смотреть в будущее

Устойчивость — это удивительное умение, которое помогает быстро восстанавливаться под давлением любых трудностей и выстоять там, где другие не справляются. Устойчивый муж всегда доводит до конца свои дела, а испытания лишь закаляют его и делают сильнее. Самосознание, позитивное мышление — эти качества появляются в условиях повседневной жизни, но вот способность сопротивляться может развиться лишь в непростые времена, когда на мужские плечи падает множество испытаний. Так как же развить этот навык, чтобы даже экстренная ситуация не могла сбить с толку? Есть несколько техник, которые помогут изменить мышление и подготовиться к любым неприятностям!

1. Прекрати вспоминать о неприятных и болезненных событиях в прошлом

Перед сном мы часто вспоминаем прошлое — те события, которые когда-то заставили чувствовать обиду, страх, дискомфорт, позор. Это могут быть неудачи в школьные годы, на любовном фронте или иные инциденты, которые вызвали негативные эмоции. Мы думаем о том, как надо было поступить, ответить; пытаемся найти идеальный исход. Со временем подобные размышления превращаются в негативный мыслительный цикл, который крутится в голове снова и снова, и ты проживаешь каждую минуту своего позора перед сном изо дня в день. В итоге после пробуждения и в течение всего дня ты будешь мыслить негативно и видеть мир в серых красках. Так о какой сопротивляемости и устойчивости может идти речь?

Ты должен перестать жить в этих циклах и возвращаться в те моменты, которые заставляют грустить и сомневаться в себе. Как только подобные мысли полезут в голову, обрубай их на корню, начинай думать о чем-то ином, положительном, что может укрепить веру в себя и собственные силы. Думай о будущем, о предстоящих делах и свершениях, но не о прошлом. Разрыв негативного мыслительного процесса необходим, так что просто отвлекись на то, что способно занять все твое внимание. Через какое-то время твой образ мысли изменится, и на смену негативному мышлению придет позитивное видение будущего. 9 вещей, которые ты хотел бы изменить, вернувшись в прошлое В очередной раз про то, как отпустить прошлое

2. Прекрати ждать катастрофу

Многие люди, столкнувшись с неудачей, начинают ждать от жизни очередного пинка или подножки. После увольнения многие опускают руки и думают, что в жизни им не добиться успеха, и один промах превращает потенциального лидера в неудачника. Не стоит путать планирование и прогнозирование с катастрофизацией. Когда ты строишь планы на будущее, то должен объективно оценивать риски и думать о возможном негативном исходе. Это рациональный подход. Но думать о будущем в негативном ключе, не веря в счастливый исход, — подход неправильный в корне. Важно получить контроль над своими мыслями, а для этого сделай следующее: приступая к очередному делу, напиши все варианты положительного исхода и сконцентрируйся на них. Делай так каждый раз, пока не изменишь свой образ мысли. Не забывай о планировании и прогнозировании, оставайся реалистом, который с надеждой смотрит в будущее.

3. Преодолей страх перед неудачей

Большинство людей приравнивают неудачи к апокалипсису и стараются избежать их любой ценой. Они так боятся провала (ведь беспокоятся о том, что же подумают другие люди), испытывают стыд и не могут допустить, чтобы пострадала их самооценка. Но как можно развить психологическую устойчивость, если постоянно избегать неудач? Ведь единственный способ не облажаться — это не предпринимать никаких действий. Чтобы истребить страх перед неудачей, воспринимай это явление как очередной вызов, а не катастрофу. Поэтому думай о том, как решать проблему, а не как ее избегать. Вспомни свои победы в прошлом, ведь если ты смог добиться успеха тогда, то и сейчас тебе ничто не помешает. Да и былые неудачи, казавшиеся непреодолимым испытанием, сегодня выглядят всего лишь как проблемка. Визуализация успеха также является отличным способом, который поможет изменить мышление. Когда ты представляешь себя победителем в любой ситуации, то настраиваешь свой мозг лишь на позитивное мышление. Такой подход очистит голову от мыслей о возможном поражении, а неудача перестанет быть такой угрозой, какой ты видишь ее сегодня. Разберись со своими страхами как воин

4. Ищи положительные стороны в прошлых неудачах

Наш страх перед неудачами сформирован из-за прошлых ощущений, которые мы испытали, когда потерпели фиаско. Но давай посмотрим на невзгоды с другой стороны и подумаем, чему же тебя научило поражение? Подумай о прошлых проблемах и о том, чему они тебя научили. Давай рассмотрим один из самых болезненных моментов для любого мужчины — венерическое заболевание. Возможно, когда ты столкнулся с ними в прошлом, для тебя это показалось катастрофой, которую решить практически невозможно. Но сегодня ты вспоминаешь о случившемся с улыбкой и долей иронии. Зато благодаря этому ты начал предохраняться, а это, возможно, однажды спасет от более страшных заболеваний, таких как СПИД. Сделай список из прошлых неудач и подумай о том, чему же они тебя научили. А если ты вновь столкнешься с поражением, то задай себе следующие вопросы: Какие уроки я извлек из этой ситуации? Какие ошибки я не совершу в будущем? Лучше попытаться и потерпеть неудачу, либо сидеть и ждать с моря погоды? Как эта ситуация помогла мне вырасти? Чему я научился? Поверь, после того как ты ответишь на свои же вопросы, поражение будет восприниматься скорее как жесткий жизненный урок, но не как очередной карьерный апокалипсис. Время повзрослеть: неудачи и потери не воля злого рока, а лишь часть жизни

5. Научись эмоционально дистанцироваться от проблем

Есть один секрет, который поможет адекватно реагировать на многие неприятности, свалившиеся на твои плечи: думай о них со стороны наблюдателя, как будто это произошло не с тобой, а с другим человеком. Такой подход помогает психике лучше адаптироваться и справляться с ситуацией, в результате чего ты не будешь чувствовать себя беспомощным и раздавленным. Чтобы практиковать такой подход для начала вспомни свой последний конфликт, который доставил кучу проблем, и взгляни на него с точки зрения наблюдателя: Как бы ты оценил эту ситуацию с точки зрения наблюдателя? Наблюдатель и тот, за кем он наблюдает, одинаково оценивают ситуацию? Какой совет дал бы наблюдатель, чтобы участники конфликта сумели найти решение, которое всех удовлетворит? Со стороны всегда проще смотреть и давать советы, так что примени эту практику и для своей жизни.

6. Помни, что все проходит

Еще один метод, который поможет лучше справляться со стрессом, — это думать о своем отношении к конкретной ситуации с точки зрения будущего. Представь, что после определенного негативного происшествия прошла неделя, месяц, год. Как ты будешь относиться к нему, насколько критично? Посмотри на произошедшее из будущего и дай трезвую оценку, изменило ли данное событие твою жизнь и как на нее повлияло?

Такой метод помогает снять психологическое напряжение и трезво взглянуть на ситуацию. Чтобы практиковать такой метод, вспомни о сильной ссоре, которая произошла несколько лет назад. Как ты сегодня относишься к этому событию, что чувствуешь? Вряд ли это событие было настолько масштабным, чтобы изменить твою жизнь. Точно так же относись и к нынешним конфликтам и неудачам.

7. Помни, что негативные эмоции тоже приносят пользу

Каким бы ты вырос человеком, если бы за всю свою жизнь не испытывал печали, грусти, разочарований, злости? Скорее всего наивным, мягким тюфяком, который приспособлен к жизни хуже, чем комнатное растение. Неудачи, трудности, разочарования закаляют характер, учат мужественности и помогают избавиться от розовых очков. Гнев помогает преодолевать препятствия, разочарования — лучшие учителя, которые открывают глаза на мир. Даже злость может быть праведной, если необходимо отстоять свои права или защитить близких людей. Не бойся этих эмоций, не избегай, а воспринимай как неизбежную часть жизни. Ведь ни один великий художник или писатель не может творить, если в жизни не остается места для драмы.