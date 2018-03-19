Как подготовиться к путешествию на авто

Road Trip — это лучшее, что может случиться с твоей жизнью, но только в том случае, если ты хорошо подготовишься. Сам понимаешь, что дорожное приключение может дать тебе не только панковскую радость и массу ярких впечатлений, но и множество проблем. Сегодня мы постараемся убрать весь возможный негатив из такого путешествия, чтобы сделать его идеальным. Итак, начинаем подготовку.

1. Застрахуй себя

Лучше всего начать со страховки — это основа основ. В поездке может случиться что угодно. Да, дружище, ты можешь попасть в аварию да и травму можешь получить. Важно иметь прикрытые тылы на этот случай, ведь никто не хочет проходить в «инвалидах» всю жизнь. Поэтому рекомендуем тебе застраховаться. Сделай это непосредственно перед поездкой. Можешь выбрать любую удобную страховую услугу (ОСАГО, КАСКО, «Зеленая Карта»). Вообще всегда хорошо, когда есть возможность обратиться к персональному консультанту — мы предоставим тебе такую возможность. Застраховать свою жизнь→

2. Замени моторное масло

Перед тем как отправляться в путешествие, обязательно следует заменить моторное масло на более качественное. Это поможет снизить износ деталей двигателя за счет снижения трения. При этом, если обычное масло быстро сгорает от долгой и экстремальной езды, то с хорошим маслом (например, Samurai GT — его используют на гонках D1 в Японии, это вообще экстремальный дрифт) такого не произойдет. Японское моторное масло считается одним из лучших в своем роде. Бери то, что произведено компанией Fukuoka Energy: их масла отлично подходят не только для спорткаров и гонок, но и для машин с пробегом более 100 000 километров. К слову, масло выбрать надо правильно. Есть несколько видов, на которые стоит обратить свое внимание: Samurai GT F9000 0w-30; Samurai GT F9000 5w-30; Samurai GT F12000 5w-40; Samurai GT F9000 5w-50. Каждое из данных масел обладает своими уникальными характеристиками. Например, Samurai GT F9000 0w-30 разработан с применением SSR технологии с целью снижения потребления масла и увеличения интервалов замены. А Samurai GT 5w-50 отлично подходит для увеличения производительности двигателя в условиях динамичной езды. В качестве стандартного рекомендуем брать Samurai GT F9000 5w-30 — это флагманское масло от японской компании. В общем, разберешься. Купить моторное масло →

3. Сделай тест автомобиля

Прежде чем выдвигаться, проверь свой автомобиль. Золотое правило, которое вообще не следует нарушать, даже если ты собираешься выехать всего лишь на соседнюю улицу. А вообще пойми: мы не знаем, какое ты надумал путешествие, но если ты решил пуститься во все тяжкие, то предельно важно сделать все правильно. Проверь тормоза, проверь механику автомобиля. Если нужно что-то смазать, то смажь. Все должно работать как часы, причем как часы титановые — все должно быть в лучшем виде. Отдельно рекомендуем использовать специальные присадки в бензин, например «FuelEXx Gazoline». Он позволяет снизить расход топлива, улучшить динамику разгона, увеличить общую мощность, снизить нагарообразование. Все это поможет тебе сократить траты на ремонт да и вообще повысить срок службы автомобиля, так как состав присадки защищает от износа и увеличивает ресурс двигателя и продлевает работу трансмиссии. Купить присадку в бензин →

4. Установи защиту

Когда едешь по трассе на безбожной скорости (надеемся, что ты не нарушаешь все же скоростной режим), то всегда есть риск поцарапать свое авто различными осколками, камнями либо каким-нибудь мусором, вылетающим из-под колес на поверхность обожаемой тобой машинки. Что делать? Установить несколько простых, но действенных апгрейдов: защиту на задний бампер, защиту на передний бампер, защиту на пороги. Все это нужно, чтобы уберечь твое авто от царапин, сколов и других повреждений. И не только на скорости, но, допустим, во время разгрузки багажника. Купить защиту для авто →

5. Организуй место для багажа

Частая проблема в автомобильных путешествиях — это отсутствие места для багажа. А ведь никогда не знаешь, что пригодится. Но лично мы убеждены в том, что салона автомобиля вряд ли хватит, чтобы взять все необходимое. Ведь лучше подготовиться как следует: взять все вещи первой необходимости (лекарства, палатку, топор), взять всякую цивилизованную дрянь (ноутбуки, телефоны), взять еду и пр. Короче, чем больше возьмешь, тем меньше тебе придется волноваться насчет того, что ты о чем-то забыл. Багажник на крышу решает эту проблему.

6. Не забудь лекарства

Ты можешь сейчас чувствовать себя абсолютно здоровым, но кто знает, что приключится в пути? Следует заранее подстраховаться, иначе точно попадешь в неприятности. Поэтому возьми аптечку, хотя для начала ее нужно хотя бы собрать. Бинты, болеутоляющее, антибиотики, мази против ожогов обязательны. Далее следует включить в аптечку препараты и лекарства, которые направлены на борьбу с теми проблемами, которые возникают именно у тебя. Другими словами, ты должен подойти к вопросу формирования аптечки с индивидуальных позиций. Некоторым нужны антидепрессанты, другим людям — средства, расширяющие сосуды. Третьи же вообще диабетики, так что не могут выйти из дома без порции инсулина. Учитывай особенности своего здоровья, а также особенности здоровья тех, кого ты берешь с собой в путешествие.

7. Тщательно продумай маршрут

А ты думал это не важно? Ясное дело, что романтика «еду туда, куда смотрят глаза» звучит красиво, но на практике это все приводит к полному безобразию, поэтому мы и рекомендуем тебе тщательно продумывать маршрут. Прежде всего, рассчитай сколько тебе нужно топлива. Дальше постарайся продумать то, сколько тебе нужно пищи. Обязательно отметить на карте места, где ты можешь переночевать. И, бога ради, не думай, что ты всегда сможешь переночевать в машине — оставь это на крайний случай. Лучше делай ставку на гостиницы: все же в удобной кровати спится гораздо легче и приятнее, чем в автомобильном кресле.