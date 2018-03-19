Язык — враг твой: 8 ошибок в поцелуях, которые мы допускаем

В детстве многих интересовал вопрос, как людям удается не задыхаться во время поцелуя и не мешает ли при этом нос. Сейчас мы уже знаем, что не мешает, и все равно умудряемся допускать другие ошибки.

Слишком много языка

Не то чтобы его не должно быть совсем, но не нужно пропихивать его в рот партнера так, будто он собрался туда переехать. Язык должен быть пряностью, а не основным блюдом. Когда его слишком много, у твоего партнера может возникнуть чувство, что он жует медузу. Дополни ваш поцелуй нежными прикосновения языка к языку и губам партнера. Слюнявое море

Деликатный момент, что и говорить. Стоит избегать пищи, которая провоцирует слюноотделение непосредственно перед поцелуем. А на лимоны даже не смотри! Не стоит и голодать, потому что, стоит тебе при этом увидеть еду, твой организм немедленно подаст тебе сигнал, что тебе нужно СРОЧНО ТУДА! Скрежет зубовный

Этот ужасный керамический звук, с которым зубы ударяются друг о друга, — бррр! Он почти так же неприятен, как случайный скрежет вилки по тарелке. Чтобы его избежать, просто не пускай в ход зубы. Не целуйся так, словно решила откусить огромный кусок торта. С широко открытыми глазами

Это, конечно, дело вкуса, но некоторым целоваться с человеком, который пялится на тебя немигающим взглядом, кажется несколько… жутковатым. Во время поцелуя люди хотят расслабиться, им не хочется становиться объектом макросъемки. Несмелый поступок

Не стоит быть чересчур робкой — твоя пассивность или нерешительность может быть воспринята как нежелание целоваться, а не кокетство. Отвечай на поцелуй, будь, так сказать, вовлечена в процесс. Поспешишь — удовольствие не получишь

Люди целуются ради процесса, а не результата. Да и какой там результат? В поцелуе можно выразить огромную гамму чувств и эмоций, которые ты испытываешь к человеку. Быстрый скомканный поцелуй может оставить неприятный осадок незаинтересованности. Во всем блеске

Даже если блеск для губ приятно пахнет, совсем не факт, что и на вкус он окажется таким же аппетитным. Так что лучше целоваться «невооруженной». Липкие губы, которые елозят по его лицу, не доставят радости никому из вас. Только без рук «Руки по швам» — это не про поцелуи. Руки даны тебе для объятий, а эволюция отставила большой палец, чтобы ты могла нежно положить его на скулы своего возлюбленного, когда ваши губы соединены. А если серьезно, то подключай руки: обнимай и поглаживай.

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