8 новогодних обещаний, о которых мы уже забыли: как их выполнить

Уже начал таять снег, а списки обещаний, которые многие дали себе перед новым годом, преданы окончательному забвению. Твой тоже?

Статистика реализации планов, которые мы строим на новый год, неутешительна — 25% «торжественно клянусь» забываются уже к восьмому января, а до конца года «доживают» всего 10 процентов.

Мы знаем, как трудно поставить галочки во всех пунктах этих амбициозных списков, и совсем тебя не осуждаем, если твой прогресс выполнения плана пока остается весьма скромным.

Но на наш взгляд, весна — самое время дать себе второй шанс и предпринять еще одну попытку выполнить обещания. Ты ведь дал их себе, а значит, они очень важные. Предлагаем рассмотреть восемь самых популярных новогодних резолюций, причин, почему их трудно исполнить, а самое главное — как же их все-таки одолеть?

1. Бросить курить

Марк Твен авторитетно заявлял: «Бросить курить легко, я делал это сотню раз». Если ты его понимаешь, то наверное давал себе обещание покончить с этой вредной привычкой ни один раз (или даже десяток). Но вот очередная сигарета дымится в твоих руках.

Почему не получается: ты можешь утверждать, что в последние три месяца было самое не подходящие в твоей жизни время, чтобы бросить курить. У тебя обязательно наберется как минимум пять аргументов в пользу этого утверждения. Но в глубине души ты знаешь, что на самом деле причина в том, что ты просто не хотел этого достаточно сильно.

Лайфхак: пластыри, книжки, жвачки, гипноз, отворот, шантаж и даже более радикальные методы будут абсолютно бесполезны до тех пор, пока ты хочешь и любишь курить. Не делай жертв, не иди на подвиг, не думай о том, как тебе предстоит страдать всю оставшуюся жизнь, лишенную одного из главных удовольствий. Пока избавление от курения не станет для тебя радостным событием, совершенным для себя, а не ради экономии/близких или здоровья, это торжественное обещание будет продолжать торжественно даваться каждое 31 декабря.

2. Заняться спортом

Крутая экипировка — есть. Абонемент в спортзал или крутое приложение на телефоне — тоже. А вот желание всем этим пользоваться, почему-то отсутствует. Возможно все же было предпринято несколько попыток, но как только мышцы с непривычки начинали болеть, прелести подкаченного тела становились не такими уж и заманчивыми.

Почему не получается: привычке к упражнениям, как и любой другой, чтобы появиться требуется время. Причем после первых занятий, тело будет упорно твердить о том, что в горизонтальном положении ему было гораздо приятнее. Не иди у него на поводу!

Лайфак: подбери себе реалистичную программу, которая соответствует твоему уровню. Чрезмерная стартовая нагрузка принесет больше вреда, чем пользы — об этом тебе любой инструктор скажет. А еще помни, что чем более комфортное время ты выберешь для упражнений, тем больше шансов, что ты и правда будешь их выполнять.

3. Cкопить деньги

Новая машина — хорошо. Квартира — еще лучше. А как замечательно было покупаться в море или взобраться на Эйфелеву башню. Мы хотим очень много из того, что в силу обстоятельств нельзя купить сразу, поэтому постоянно обещаем накопить. Но каким-то волшебным образом, все сбережения постоянно куда-то пропадают.

Почему не получается: есть такой старый прикол из социальных сетей: «копишь-копишь на феррари, а потом срываешься, и покупаешь колу и бургер». Каким бы большим не был твой доход, ты сам прекрасно знаешь, что при желании (или случайно) можно потратить любую сумму.

Лайфхак: если ты себе не веришь и уже убедился, что руки постоянно тянутся к «неприкосновенному запасу», то усложни доступ к нему. Ты можешь открыть долгосрочный вклад в банке, снимать деньги с которого будет не выгодно или невозможно. Другой вариант — отдавать запланированную сумму проверенному (!) человеку, которому ты доверяешь. Желательно тому, который сможет сказать тебе твердое «нет», когда начнешь пытаться снова спустить деньги на какую-то ненужную ерунду.

4. Ложиться спать пораньше

Кто не любит поспать, тот человек, которого мы не встречали. Буквально каждое утро, когда с помощью гигантского усилия воли все же удается расстаться с кроватью, мы клятвенно обещаем себе вернуться в нее пораньше. Получается это, к сожалению, у единиц.

Почему не получается: если ты не разгружаешь на работе вагоны, то вечером у тебя остаются кое-какие силы. На что? Правильно — чтобы расслабиться. И в качестве релакса многие уходят в интернет, выбраться из которого, не так-то просто. То же самое касается книг, игр и кино. Чем более увлекательное занятие ты найдешь перед сном (в том числе, чтение Playboy), тем сложнее будет остановиться.

Лайфак: соверши подвиг — отложи гаджеты в сторону хотя бы за час до сна (мы ведь реалисты). Встает вопрос — а чем же заниматься без них так долго? Не спеша подготовься ко сну, почитай что-то бумажное и скучное (собрание сочинений Ленина или речь Брежнева), послушай музыку в конце концов! Вариант для тех кто в отношениях — пообщаться со второй половиной, для продвинутых — заняться медитацией.

5. Найти новое хобби

Если у тебя появилось смутное подозрение, что жизнь проходит бесцельно, и ее нужно срочно чем-то дополнить, то перед курантами ты, скорее всего, решил найти новое хобби. Причем именно так «новое хобби» — пространно и неопределенно.

Почему не получается: откроем страшную тайну — чем менее четко сформулировать цель, тем труднее ее достичь. Потому что «что-нибудь», всегда осуществляется «когда-нибудь».

Лайфак: реши наконец, чего ты хочешь — выпиливать лобзиком или покорить Эверест. Приобрети необходимые инструменты/экипировку/станки. Так тебя будет мотивировать потраченная сумма. А еще найди единомышленника — будете друг друга подпинывать.

6. Правильно питаться

Уж сколько раз мы собирались дать бой вредному фастфуду, газированным напиткам, сладкому и, в идеале, еще и жареному. Но неизменно выходили проигравшими. Потому что устоять перед хрустящим, манящим и вкусным, ну просто невозможно.

Почему не получается: какие ассоциации вызывает у тебя словосочетание «полезная еда»? Если сельдерей и морковь на пару — то понятно, почему ты отказываешься начинать питаться правильно.

Лайфак: найди продукты и блюда, которые будут и вкусными и полезными. Поверь, такие бывают. Начни перекусывать не снеками, а, например, орехами (у тебя ведь наверняка есть среди них любимчики). Составь уникальное меню, от которого у тебя потекут слюнки, и тогда переход на «полезно» наконец-то не будет антонимом к «вкусно».

7. Меньше пить

В нашей стране, после 21 года многие не начинают пить, а приходят к мысли, что пора делать это меньше. Если ты среди тех, кто любит расслабится с помощью стаканчика-другого, но с утра устал страдать от похмелья, то исполнение этого пункта для тебя особенно актуально.

Почему не получается: одна из коварных особенностей алкоголя в том, что даже если ты четко решил ограничить количество выпитого, в какой-то момент тебе наверняка захочется «продолжения банкета».

Лайфак: найди свою норму. Хотя ты наверняка ее уже знаешь. Если она совсем небольшая, или тебе не хочется отрываться от коллектива — пей медленнее, или наливай себе меньше (незаметно). Не забывай хорошо закусывать и не понижать градус. Еще один хороший способ уменьшить количество выпитого — перейти на более качественный и дорогой алкоголь (количество которого уменьшится по экономическим соображениям). Но к этому варианту нужно прийти самостоятельно.

8. Найти новую работу

Ты хороший специалист, достойный большего. Перспектива увеличения дохода, новых горизонтов и вызовов выглядит весьма заманчиво. А если к тому же твой нынешний босс настоящий «редиска», то в этом году точно пора что-то менять.

Почему не получается: причина номер один — страх. Неизвестности, нестабильности, монстра под кроватью (который выползет сразу же, после того как ты уволишься). Поэтому решение об уходе с давно надоевшей работы откладывается «до лучших времен».

Лайфак: подготовь почву. Определись — хочешь ли ты радикально сменить сферу работы или просто найти компанию «посолиднее». Сформулируй свои требования к новому месту и начни просматривать варианты. Если твои колебания похожи на настоящее землетрясение — взвесь все за и против. Кто знает, может такие радикальные меры и не нужны, а тебе нужно просто сменить должность в своем родном коллективе на более высокую или альтернативную (но это, уже совсем другая история).

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