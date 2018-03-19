Как сказать «нет» ребенку?

Очень важно правильно выстраивать коммуникацию с ребенком: вы очерчиваете границы, но при этом проговариваете, что уважаете его и его чувства. Как отказать не отказывая?

Слова имеют власть и силу, одно и то же можно проговорить десятью разными способами с разными результатами. Все родители знают, что маленькие дети не любят слово «нет». Как отказать им так, чтобы дело не закончилось скандалом? Вот несколько формулировок, которые позволят вам выйти из конфликтной ситуации, показав детям, что вы уважаете их чувства. Если условно, то вместо того чтобы указывать ребенку, что ему не надо делать, скажите ему, что ему нужно делать. ВМЕСТО: Прекрати драться! ГОВОРИМ: Пожалуйста, держи свои руки при себе. В первом случае — это приказ, именно так хочется отреагировать на проявление агрессии. Но прямой запрет работает не так хорошо, как указание на то, как именно нужно себя вести. ВМЕСТО: Не говори так! ГОВОРИМ: Пожалуйста, подбери другие слова. Так говорить нельзя, но это эмоции, суть заключается в том, что любую мысль можно выразить другими словами. ВМЕСТО: Прекрати ныть и плакать! ГОВОРИМ: Пожалуйста, объясни, что не так. Вы когда-нибудь видели ребенка, да и вообще человека, который бы прекратил плакать после того, как ему сказали: «Прекрати плакать!»? Пусть ребенок объяснит, почему он плачет, так он учится описывать свои эмоции и анализировать состояние.

ВМЕСТО: Я тебя не слышу ГОВОРИМ: Не мог бы ты говорить громче/четче «Я тебя не слышу» звучит как: «Я не хочу тебя слышать», лучше дать понять ребенку, что ему нужно сделать, чтобы вы все-таки его услышали. ВМЕСТО: Я не буду тебе это покупать. ГОВОРИМ: А давай вместе этого… (погуляем, посмотрим на котиков, попрыгаем) Отказ от покупки — всегда расстройство, да, с ним нужно учиться справляться, но все приходит с возрастом и опытом. Вы тоже расстраиваетесь, когда не можете купить себе новое красивое платье или телефон, правда? Не надо концентрироваться на том, что ребенок не получит, переключите его внимание на что-то позитивное. Да, мы не купим эту странную розовую конфету. ВМЕСТО: Не расстраивайся! ГОВОРИМ: Я понимаю, что ты расстроен, но… Опять же, поставьте себя на место ребенка, помогает ли вам фраза «Не расстраивайся!» Нет, никогда. Когда вы расстроены, вы хотите, чтобы вам посочувствовали, чтобы вас поняли. И ваш ребенок тоже. Дайте ему понять, что ему чувства важны, и напомните о чем-то радостном. Например, что вы собираетесь завтра кататься на велосипеде.

ВМЕСТО: Это не для тебя. ГОВОРИМ: Это для Саши, но я могу предложить тебе вот это. «Это не для тебя» — немотивированный отказ, почти как «ты недостаточно хорош». Объясните, что это для кого-то еще и предложите замену. Замену, может быть, лучше! ВМЕСТО: Мы не можем сейчас играть. ГОВОРИМ: Давай поиграем попозже, после того как закончим убирать (заниматься, есть) Дети хотят играть примерно всегда, это нормально и здорово, но иногда нужно делать и другие вещи. Опять же не надо использовать негативную фразу, предложите поиграть попозже. Это не отказ, а перенос.