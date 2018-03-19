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Секс в новинку: 8 рекомендаций для успешного первого интимного опыта
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Секс в новинку: 8 рекомендаций для успешного первого интимного опыта 

Карельские вести 19 марта 2018
Фото: Карельские вести
Первый секс — уникальный личный опыт. Секс вообще — это гамма чувств и эмоций, от самых радостных до грустных. О том, как сделать первый опыт более комфортным, приятным и чувственным, рассказывают специалисты.
18+
1. Ты не должна говорить, что это первый опыт (но можешь!)
Полный отчет о сексуальной жизни мало кого интересует. Спала ты с 30 людьми или ни с кем — твое дело. Если ты сказала о том, что все это впервые, и партнер чего-то испугался, значит, ты, возможно, вообще не слишком ему нужна. Чуткий партнер обязательно отнесется с уважением и заботой.
2. Безопасность расслабляет
Ничто так не отвлекает от процесса, как боязнь забеременеть или подхватить инфекцию. Очень важно обсудить с партнером все нюансы перед сексом и знать, что ты под защитой.
3. Взаимное согласие — бесценно
Вы оба должны быть согласны с происходящим и воспринимать его если не с энтузиазмом, то в позитивном ключе.
4. Не забывай дышать
Важная часть наслаждения сексом — сосредоточиться на ощущениях, помимо нервозности (которая часто сопровождает первый секс, даже если ты полностью к нему готова). Глубокое дыхание — один из способов перестать нервничать и начать наслаждаться процессом.
5. Прелюдия, прелюдия и еще раз прелюдия
Чем сильнее возбуждение, тем приятнее секс, так что не избегай предварительных ласк: оральных, ручных и, конечно, старых добрых поцелуев. В течение основного действа пусть он не забывает о стимуляции клитора.
6. Забота об удовольствии партнера важнее техники
Не так важно, как хорошо ты «выступишь» в первый раз, как ваши взаимное уважение и забота о том, чтобы партнер получил свою долю удовольствия. Можно и нужно задавать в процессе и после вопросы «Что тебе понравилось?» и «Чего бы еще хотелось?».
7. Возьми лубрикант
Это полезная штука и для первого, и для сто первого раза. И нет, смазки много не бывает.
8. Уменьши ожидания
Телевидение и кино порой превозносят секс слишком сильно относительно того, каков он на самом деле. Мол, это невероятное, захватывающее дух действо — и непременно с одновременным оргазмом. Не стоит ожидать этого. По крайней мере, в первый раз. Секс улучшается практикой и исследованием!
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