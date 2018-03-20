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Формула счастья от жителей стран Содружества
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Формула счастья от жителей стран Содружества 

Мир24 20 марта 2018
Фото: Мир24
В мире сегодня отмечают День счастья. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН. Этому чувству с давних времен пытаются найти определение философы и поэты. Корреспонденты телеканала «МИР 24» выяснили формулу счастья у жителей стран Содружества.
«Счастье — это вообще жизнь», — считает девушка. Для ее сверстника счастье — это «когда все получается», — говорит молодой человек. «Здоровая семья», — уверен другой прохожий. «Просто жить каждый день, каждый миг», — полагает студентка. Женщина постарше уверена: «Счастье — это быть нужным».
Другой прохожий уверен: счастье это «когда тебя ждут дома». «Когда нет войны», — отмечает девушка. «Когда живы и здоровы наши родители», — считает. «Счастье — это любовь», женщина.
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«Бабочки в голове, когда у тебя глаза горят», — говорит девушка. Ее ровесник считает, что счастье это «когда сердечко танцует и пляшет». Девочка помладше довольствуется малым: «просто гулять по городу уже счастье».
Умудренный опытом пенсионер уверен: счастье это «когда человек доволен тем, что у него есть». «Когда просыпаешься, и тебе хорошо», — говорит прохожая. Пожилой мужчина считает признаком счастья благополучие и достаток. «Счастье — это когда тебя понимают», — цитирует прохожая фильм «Доживем до понедельника». Женщина постарше считает самыми несчастными одиноких людей. «Счастье это то, что внутри тебя, и гармония с самим собой», — школьница.
«Счастье — это состояние души», — говорит пенсионерка. Альтруистически настроенный молодой человек уверен: счастье это «когда ты можешь сделать максимально много для всех». Мужчина постарше предложил вспомнить известный афоризм Козьмы Пруткова: «Хочешь быть счастливым — будь им».
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