Единственная причина, по которой ты должен все это терпеть

В своем философском размышлении «О провидении, или О том, почему с хорошими людьми случаются неприятности, несмотря на то, что существует провидение» Луций Анней Сенека задается вопросом, а почему, собственно, мы тратим энергию на жалобы, вместо того чтобы превозмогать трудности.

«Надо мужественно переносить все, что случается, ибо то, что мы считаем случайностью, на самом деле происходит закономерно. Чему ты будешь радоваться, о чем плакать, — все это было изначально установлено; и хотя жизни отдельных людей на первый взгляд поражают разнообразием, смысл их сводится к одному: мы овладеваем обреченными на гибель вещами, и сами тоже обречены на гибель. Так что же мы возмущаемся? Что жалуемся? На то мы и рождены».

Логично, не правда ли? Хотя твоя позиция может отличаться. Ты не обязан соглашаться с мудрецами прошлого только потому, что их имена живут дольше, чем любое государство. Новые мудрецы как раз рождаются в спорах со старыми. Но спорить можно исключительно о вещах неочевидных, а древний римлянин был прав. И мы попытаемся объяснить почему.

Что это значит?

Все, что происходит с нами в жизни — хорошее или плохое — должно быть перенесено. Потому что в этом проявляется природа нашей вселенной. Бедность встроена в реальность. Чтобы существовать, нет другого выбора, кроме как принимать участие в борьбе, которую создает окружающий нас изменчивый мир. Этой борьбе нет начала и нет конца; она была, есть и будет продолжатся, покуда живо человечество. Чего пенять на судьбу, ведь наши предки, стиснув зубы, пытались уложить несправедливость на костлявые лопатки в еще более диких и депрессивных антуражах, свойственных эпохе. В незапамятные времена, когда человечество только делало свои неаккуратные шаги на пути к безоговорочному главенству на планете, уже были вещи, которые делали нас счастливыми и несчастными. Так что не надо думать, будто бы на твою горькую долю выпало больше несчастья и грязи, чем шумерскому рабу или соседу по лестничной клетке. У вас гораздо больше общего, чем может показаться: вы будете бороться, вы обязательно умрете, и все материальные блага, которые вы накопили за свои ничтожные по меркам истории годы, больше не будут вам принадлежать. Эти вещи известны и не подлежат обсуждению, так зачем же расстраиваться? Зачем тратить время и энергию на то, что нельзя изменить? Будь счастлив, что ты благословлен даром жизни. Но помни, что даже после нашей кончины ничто не теряется. Наши тела принадлежат природе, поэтому мы должны быть готовы отдать свое, когда придет время, чем бы мы ни были: прахом или наформалиненным телом. Прими это как свою судьбу. Найди в этом свое утешение. Мы должны жить и умирать в соответствии с природой нашей вселенной. Только боги могли изменить правила. Но, увы, они с этим не торопятся. Даже если считать богами врачей и ученых, чье существование, по крайней мере, не вызывает сомнений.

Прошу вас, не пугайтесь того, что бессмертные боги используют вместо стрекала для возбуждения нашего духа. Бедствие — самый удобный случай для проявления доблести. По-настоящему несчастными можно назвать тех, кого избыток счастья превратил в расслабленных; кто покоится в праздности, словно корабль, попавший в полосу полного безветрия. Что бы с ними ни случилось, все застанет их врасплох. В жестоких обстоятельствах хуже всего приходится неопытным: для нежной шеи ярмо — непосильная тяжесть. Новобранец бледнеет от одной мысли о ране; ветеран же не боится вида своей крови, ибо знает, что не раз уже, пролив кровь, одерживал победу.

И что же делать?

Жизнь — это борьба. И если в последнее время тебе приходится ставить блоки от ее болезненных пинков, то просто знай: ты выполняешь свой долг, как и любое живое существо. Голодное животное поглощает пищу; жаждущее растение пускает корни глубоко в землю; выжженная огнем и войнами земля зарастает травой и цветами; а борющийся человек принимает брошенный ему вызов. Это наша реальность, и тут уж ничего не сделаешь. В следующий раз, когда будешь жаловаться или в гневе сетовать на жизнь, попытайся остановиться и задаться вопросом: может быть, кому-то хуже, чем тебе? Как ни странно, примерно трети населения земного шара. Лучше потрать эту энергию не на эмоциональные потрясения, а на поиск пути вперед.

Только не унывай. Жизнь вовсе не жалкие переживания вкупе с бесконечной чередой провалов. Все это не более, чем оправдания для неудачников. Ты не проклят. Ты просто столкнулся с трудной задачей, которую нужно решить. Собственно, твоя проблема немногим отличается от проблемы травинки, которой нужно прорости через асфальт. И у нее это получится. Так что, ты бесполезнее какого-то растения? В таком случае имеет ли окружение право называть тебя овощем? Разумеется, легче сказать, чем сделать, но если все будет приятным и простым, мы будем богами, а не людьми.