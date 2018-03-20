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Как Андрей Малахов и Екатерина Стриженова выглядели 20 лет назад
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Как Андрей Малахов и Екатерина Стриженова выглядели 20 лет назад 

Лиза 20 марта 2018
Фото: Лиза
@malakhov007Как Андрей Малахов и Екатерина Стриженова выглядели 20 лет назадСегодня 50-летие празднует телеведущая Екатерина Стриженова, а ее звездные друзья поздравляют именинницу с круглой датой. В числе тех, кто написал теплые слова в адрес знаменитости, оказался и Андрей Малахов (45). Он поделился архивным снимком, который был сделан более 20 лет назад. На нем, по словам ведущего, запечатлена домашняя вечеринка по случаю новоселья Малахова: Этой фотографии 21 год. Мое новоселье в Москве. Моя первая столичная домашняя вечеринка (#вписка). Все еще впереди — мы счастливы, молоды и беззаботны. Ты уже тогда настоящая звезда и пример для подражания.
Публикация от @malakhov007 20 Мар 2018 в 1:29 PDT  Закончил свое поздравление Малахов следующими словами: «Рад, что за все эти годы ты осталась такой же светлой и доброй Катюшей, какую мы тебя ценим и любим… С юбилеем! (не могу поверить в эту цифру)». Читай также о том, как Екатерина Стриженова сбросила 3 килограмма за 10 дней?
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