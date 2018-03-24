Кем стали потомки великих и ужасных 

Все знают имена этих людей, но мало кто знает о том, кем стали их дети, внуки и правнуки.
1/5 Внучка Иосифа Сталина — Крис Эванс. Дочь Светланы Аллилуевой и Уильяма Петерса, урожденная Ольга Петерс. В разгар холодной войны переехала в США, где и живет по сей день, управляя магазином товаров для дома. Крис вообще долгое время не знала о своей связи со Сталиным.
Фото:
Evans Shades/Facebook
2/5 Внук Леонида Брежнева — Андрей Брежнев. Родственник политика пошел по стопам своего деда. После окончания МГИМО работал в МИДе, в Министерстве торговли, баллотировался на место губернатора Свердловской и Тульской областей, пытался попасть в Государственную думу, но не набрал нужного процента голосов.
Фото:
Андрей Брежнев/Facebook
3/5 Внучка Никиты Хрущева — Нина Хрущева. После того, как закончила Принстонский университет, она решила остаться жить в Америке. Сейчас она профессор кафедры международных отношений в одном из университетов Нью-Йорка.
Фото:
Nina L. Khrushcheva/Facebook
4/5 Внук Бориса Ельцина — Борис Ельцин-младший. Учился в МГИМО, затем перевелся в МГУ, а позже отправился продолжать обучение в Брауновский университет США. В итоге так и не получил высшего образования. Серьезные отношения с сербской моделью закончились расставанием. Кажется, отказаться от разгульной жизни не удалось.
Фото:
@yeltsinboris
5/5 Внучка Михаила Горбачева — Ксения Горбачева. Получила профессию журналиста в МГИМО, работала PR-специалистом, редактором моды в глянцевом журнале. Дважды выходила замуж, жила, перемещаясь между Берлином и Москвой.
Все знают имена этих людей, но мало кто знает о том, кем стали их дети, внуки и правнуки. Как, где и чем живут родственники Сталина, Хрущева, Ельцина и других известных фигур прошлого столетия — в нашей фотогалерее.