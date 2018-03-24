Кем стали потомки великих и ужасных 

1/5 Внучка Иосифа Сталина — Крис Эванс. Дочь Светланы Аллилуевой и Уильяма Петерса, урожденная Ольга Петерс. В разгар холодной войны переехала в США, где и живет по сей день, управляя магазином товаров для дома. Крис вообще долгое время не знала о своей связи со Сталиным. Фото: Evans Shades/Facebook

2/5 Внук Леонида Брежнева — Андрей Брежнев. Родственник политика пошел по стопам своего деда. После окончания МГИМО работал в МИДе, в Министерстве торговли, баллотировался на место губернатора Свердловской и Тульской областей, пытался попасть в Государственную думу, но не набрал нужного процента голосов. Фото: Андрей Брежнев/Facebook

3/5 Внучка Никиты Хрущева — Нина Хрущева. После того, как закончила Принстонский университет, она решила остаться жить в Америке. Сейчас она профессор кафедры международных отношений в одном из университетов Нью-Йорка. Фото: Nina L. Khrushcheva/Facebook

4/5 Внук Бориса Ельцина — Борис Ельцин-младший. Учился в МГИМО, затем перевелся в МГУ, а позже отправился продолжать обучение в Брауновский университет США. В итоге так и не получил высшего образования. Серьезные отношения с сербской моделью закончились расставанием. Кажется, отказаться от разгульной жизни не удалось. Фото: @yeltsinboris