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Гуф вызвал американского рэпера 6ix9ine на разборки
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Гуф вызвал американского рэпера 6ix9ine на разборки 

Popcake.tv 20 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Сегодня в США-летний хип-хоппер входит в десятку самых перспективных рэперов планеты. Дэниел, так на самом деле зовут исполнителя занимает первые строчки чартов, его инста насчитывает несколько миллионов фолловеров. известен не только творчеством, но также эпатажной внешностью. Руки у Дэниела забиты числом, волосы разноцветные, весь фэйс в тату, а на зубах — цветные гриллзы, как у Мадонны. На днях 6ix9ine вляпался в скандал, в шутку намекнув что состоит в банде — одной из главных бандитских группировок Лос-Анджелеса. Десятки рэперов США, посоветовали, коллеги держать язык за зубами.
Не сдержался и Гуф. Алексей прокомменитровал пост: «Ты такой гангстер, маленький радужный ****, приезжай к нам в Россию, и мы покажем тебе кто ты». Ждем, когда американский скандалист ответит. Вдруг и правда согласится приехать и забатлить с Гуфом.
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