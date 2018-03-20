Гуф вызвал американского рэпера 6ix9ine на разборки

Сегодня в США-летний хип-хоппер входит в десятку самых перспективных рэперов планеты. Дэниел, так на самом деле зовут исполнителя занимает первые строчки чартов, его инста насчитывает несколько миллионов фолловеров. известен не только творчеством, но также эпатажной внешностью. Руки у Дэниела забиты числом, волосы разноцветные, весь фэйс в тату, а на зубах — цветные гриллзы, как у Мадонны. На днях 6ix9ine вляпался в скандал, в шутку намекнув что состоит в банде — одной из главных бандитских группировок Лос-Анджелеса. Десятки рэперов США, посоветовали, коллеги держать язык за зубами.