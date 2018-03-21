Как поклонники по всей планете поздравили Честера Беннингтона

Вчера могло бы исполнится года солисту группы Честеру Беннингтону. В июле прошлого года он был найден мертвый в своих апартаментах. Но даже спустя восемь месяцев поклонники Честера не могут в это поверить. Для них он был не музыкантом, собирающий стадионы со своей группой, но и человеком, голос которого действовал даже «исцеляюще». Давайте посмотрим, как поздравили Честера поклонник в разных концах земного шара:

«Ты был светом в темноте. Знал бы ты, насколько твой голос залечивал мои раны»

А кого-то и вдохновлял

«…ты и твоя музыка вдохновляли меня жить даже в эти серые дни»

Многие пишут, что для них Честеру не года. Для них он всегда молодой, энергичный и добрый.

«С днём рождения, один из самых добрых и прекрасных людей на свете»

На концертах фанаты подпевали любимому певцу. Неважно, знали они английский или нет, песни заучивались наизусть, и каждый чувствовал их по-своему. Не это ли главное? Поэтому смерть Честера Беннингтона потрясла не только Америку, а весь мир.

«Не могу поверить, что тебя нет. Пишу это со слезами на глазах. Спасибо за твою улыбку. С днём рождения, друг!»;