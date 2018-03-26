Оценки пилотам за Гран-при Австралии Формулы-1 25 марта

Лучший гонщик Гран-при Австралии не финишировал. Нет, мы не про Эрикссона.

Вместе с новым сезоном Формулы-1 возобновляет работу и наша рубрика с оценками. На первом этапе я решил ещё раз пояснить принципы выставления оценок. Не то чтобы я против ругани в комментариях — даже жёсткая критика лучше печальной тишины, но почему бы не разъяснить ряд моментов?

Часто спрашивают — почему почти нет десяток? Поясняю: такой балл ставится за действительно выдающийся пилотаж. Если гонщик просто реализует потенциал машины — это девятка, в крайнем случае девять с половиной. Вот мегакруг Хэмилтона в квалификации — это да, заявка на более высокий балл. В целом критерии понятны: уровень относительно напарника, ошибки (чем сильнее повлияли на результат, тем больше снижается оценка), качество борьбы с соперниками, тактическое взаимодействие с командой. При этом ошибки на тренировках на баллы почти не влияют, если потом на отражаются на дальнейших изменениях. Но вот если пришлось менять коробку передач — тогда да, баллы падают вниз.

Ещё бывали претензии: как так, человек с 20-го места прорвался условно на пятое, а вы ему не ставите десятку? Но если это был гонщик на «Мерседесе», то, пардон, а где он должен оказаться при такой-то технике? А уж если столь низкая стартовая позиция была вызвана аварией, то тем более странно про неё забывать и как ни в чём не бывало восхищаться гонщиком. В общем, нюансов много — перейдём к оценкам!

Кевин Магнуссен — 9,5 Гонщик, которого в воскресенье было жалко больше всего. Датчанин опередил Грожана в квалификации, обогнал на старте Ферстаппена и уверенно сдерживал «Ред Булл», но пал жертвой ошибки на пит-стопе. Кто знает, будет ли у Кевина столь же яркий Гран-при далее по ходу сезона. Себастьян Феттель — 9 Везунчик Себ! Проиграл Райкконену квалификацию после небольшой ошибки и ехал за финном, но разделённая стратегия «Феррари» сыграла в пользу немца. Оказавшись впереди Хэмилтона , не дал тому даже намёка на шанс обгона.

Фернандо Алонсо — 9 Гонщик дня по версии болельщиков чётко провёл уик-энд и наряду с Феттелем стал главным выгодоприобретателем от режима VSC: если бы не он, не видать Фернандо позиций впереди Ферстаппена и Хюлькенберга . Затем сдержал Макса, за что, видимо, и получил приз от болельщиков.

Льюис Хэмилтон — 9 Британец должен был выигрывать гонку в одни в ворота, но ошибка команды, попросившей не атаковать после пит-стопа, всё испортила при включении виртуального сейфти-кара. Хотели поставить балл повыше за блистательный круг в квалификации, но помним про ошибку в погоне за Феттелем. Нико Хюлькенберг — 8,5 Немец вдрызг проигрывал Сайнсу квалификацию, но вдруг опередил Карлоса в Q3. В гонке — хорошая работа: сильный старт, безошибочная езда. Даже чуть не опередил Ферстаппена на рестарте.

Кими Райкконен — 8 Финну опять не повезло: зазови «Скудерия» первым в боксы Себастьян, и победу в гонке почти наверняка одержал бы Айсмен. Но альтернативную стратегию (а с ней и шанс) предсказуемо получил напарник. Также отметим субботнюю победу над Феттелем и неожиданное падение темпа после периода сейфти-кара. Серхио Перес — 8 Чеко не взял очков, но претензий нет: из двух пилотов «Форс Индия» Перес смотрелся в Мельбурне лучше во всех решающих сессиях. Шарль Леклер — 8 Хороший дебют новичка. Да, проиграл Эрикссону в квалификации, но хорошо отработал гонку, опередив Стролла. Дальше будем судить строже. Даниэль Риккардо — 7,5 Да, штраф от судей за повышение скорости был суровым, но регламент есть регламент, а факт ошибки Дэн признал. После этого в расстроенных чувствах плохо провёл квалификацию и обрёк себя на старт позади «Хаасов» и Хюлькенберга. VSC помог включиться в борьбу за подиум, но атаковать Кими не вышло. Карлос Сайнс — 7,5 Странные вещи творились в квалификации: Карлос громил Хюлькенберга, но в третьем сегменте скорость пропала. В гонке приключилась проблема с подачей питьевой жидкости, в том числе из-за которой Карлос вылетел и пропустил Алонсо. Сайнса почти стошнило, но он всё-таки защитил 10-е место от Переса. В плане результата ничего особенного, но за мужество похвалим.

Ромен Грожан — 7,5 Француз проиграл Магнуссену квалификацию и смотрелся менее ярко. Однако у Ромена всё-таки был шанс на отличный результат (вплоть до четвёртого места), если бы не злосчастный пит-стоп. Стоффель Вандорн — 7 Проиграл Алонсо в квалификации менее двух десятых и неплохо смотрелся в гонке — но на фоне напарника не впечатлил. Лэнс Стролл — 7 Канадец хорошо отработал первый сегмент квалификации, победив Сироткина, но на радостях допустил ошибку в решающей попытке Q2. А в гонке темп «Уильямса» вообще куда-то пропал. Вроде бы дело в машине, но это неточно — подождём Бахрейна. Макс Ферстаппен — 6,5 Грязный уик-энд. В квалификации ошибка стоила второй позиции, на старте Макс пропустил вперёд Магнуссена (тронулся с места неплохо, но упёрся в «Феррари»), потом повредил диффузор слишком сильной атакой бордюра, после чего машина начала вести себя нестабильно, что привело к развороту. В общем, так себе выступление.

Брендон Хартли — 6,5 Новозеландец загубил себе гонку на первых же метрах дистанции, перетормозив в первом повороте. Вынужденный пит-стоп превратил всю оставшуюся дистанцию в формальность. Эстебан Окон — 6 Не боевой старт сезона от француза. Эстебан провалился в квалификации, проиграв даже Строллу! В гонке дело пошло несколько лучше, но повода для радости все равно нет. Пьер Гасли — 6 Ошибка подкараулила и второго пилота «Торо Россо», но на сей раз в квалификации. Вылет в гравий отбросил Гасли на последнее место. Гонку завершил отказ «Хонды».