4 шага, которые помогут развить привычку экономить

Копить и откладывать деньги — это навык, который пригодится как состоятельным, так и не очень обеспеченным людям. Для того, чтобы скопить достойную сумму, необходимо откладывать около 15% от доходов. Эта сумма считается оптимальной для того, чтобы сформировать бюджет, и в тот же момент 15% не так сильно бьют по карману. Проблема заключается в том, что экономить сложно, а тратить всегда приятно, ведь от покупок мы получаем удовольствие. Откладывать определенную сумму не так то просто, особенно, если раньше ты жил одним днем и не думал о том, что стоит отложить тысячу, а может быть, и две. Сегодня мы поговорим о том, как научиться экономить и культивировать привычку откладывать деньги.

1. Начинай с конкретной суммы

Популярные финансисты, такие как Суз Орман, Кларк Ховард, Дэйв Рэмси, дают одинаковые советы, которые помогут накопить деньги. Для начала ты должен установить сумму, к которой будешь стремиться: например, 50 000 рублей. Также подумай о том, на что потратишь эти деньги. Это должно быть что-то такое, ради чего ты будешь готов себя дисциплинировать. Когда у тебя будет сумма, конкретная цель, ты будешь знать к чему идти, а постановка цели — это первый и важнейший шаг. С этого и начнется формирование привычки откладывать денежные средства. Со временем придет еще и мотивация. TED расскажет, как накопить, заработать и даже украсть Экономия денег — это дисциплина

2. Откладывай по чуть-чуть каждый день

Чтобы сформировать привычку, ты должен регулярно повторять одни и те же действия. Начни активно экономить деньги каждый день: откладывай по 30, пусть даже по 10 рублей в день, лишь бы сформировать привычку копить деньги. Социальные психологи Венди Вуд и Деннис Рюнгер объясняют этот феномен в своем исследовании «Психология привычки»: «Привычка укрепляется через ассоциативные механизмы вознаграждения, которые постепенно, медленно формируют и создают привычку. С каждым повторением происходят небольшие изменения в когнитивных и нейронных механизмах, связанных с процедурной памятью. Благодаря изучению повторных связей, когнитивные ассоциации между сигналами и ответами на эти сигналы постепенно укрепляются, так что люди готовы повторять одно и то же действие, когда снова сталкиваются с контекстными сигналами». Чтобы создать привычку, тебе придется откладывать каждый день. Зато когда придет зарплата, ты с легкостью попрощаешься с 15%, которые станут твоими накоплениями. 5 шагов, которые помогут вырваться из порочного круга бедности 5 шагов к достижению финансовых целей

3. Сделай свои сбережения видимыми

Первые два совета касаются процесса формирования привычки, а следующие два — помогут поддерживать данное начинание. Исследования говорят о том, чтобы сделать привычные действия и получение награды видимыми и ощутимыми. Когда ты учишься водить и в определенный момент с легкостью трогаешься в горку, то навык становится поощрением настойчивости. С накоплениями дела обстоят точно так же: если ты откладываешь деньги в стеклянную банку, то со временем увидишь, как будет наполняться ее содержимое. Видимые признаки прогресса мотивируют и поддерживают в любом начинании. Как выбраться из долгов Никогда не покупай деньги

4. Независимо от дохода, начни тратить меньше, чем ты делал это раньше

Последний совет может показать очевидным, но следовать ему сложнее всего. Основная причина, по которой многие не могут экономить деньги, состоит в том, что они не контролируют свои расходы. Если ты хочешь научиться копить, то придется тратить меньше. А как это делать, мы неоднократно рассказывали. Когда ты научишься контролировать расходы, то по-другому посмотришь на свои доходы. Именно контроль имеет решающее значение в этом вопросе. Со временем ты расставишь приоритеты и поймешь, на что стоит тратить деньги, а на чем лучше сэкономить. Многие наши траты начинаются на ментальном уровне, ведь мы не умеем отказывать себе во вкусной еде или очередном походе в бар или клуб. Теперь ты знаешь 4 шага, которые помогут сформировать привычку экономить и копить деньги: создай цель, экономь каждый день, сделай накопления видимыми и контролируй расходы. Как экономить, если ты уже экономишь