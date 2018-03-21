Валентина Мазунина: «Ради хорошей роли готова побриться налысо»

Волевая женщина, настоящий командир дома и суровый начальник для подчиненных на работе. Такую женщину Валентина Мазунина играет в сериале «Реальные пацаны». За кадром Валентина — тоже девушка с характером.

— Новый сезон сериала — это всегда волнительно. Как вы готовились к съемкам в продолжении «Реальных пацанов»?

— Не скажу, что сильно волновалась. Когда мы собрались на читку сценария нового сезона, я, честно, смеялась. Уверена, и зрителю будет над чем посмеяться. К тому же в этом сезоне моя героиня продолжит работать в администрации города.

— Вы сами знакомы с работой администрации? Не хотели бы себя попробовать в роли управленца, в политику пойти?

— Моя мама работает в администрации. Я знаю все это изнутри и понимаю, что это совсем не мое. Например, если говорить о том, что бы еще я могла делать, то считаю, что очень здорово заниматься благотворительностью, какой-то подобной деятельностью. А в политику — это будет еще на одного неумного депутата больше. Зачем такое нашей стране? (Смеется.)

— Ситуации, в которые попадают ваши герои, зачастую удачными не назовешь. Вам никогда не хотелось ничего изменить в сценарии?

— У меня таких мыслей никогда не возникало. Каждый занимается своим делом. Авторы очень долго придумывают, пишут сценарий, это серьезный мыслительный процесс. Нет, менять ничего не хотелось. К тому же, повторюсь, он показался мне дико смешным.

— Всегда хотелось узнать, как вообще удалось попасть в такой яркий проект?

— Счастливая случайность. Я только начинала работать в Пермском театре юного зрителя. Мы репетировали сказку, в которой я исполняла песню. Режиссер «Реальных пацанов» Жанна Кадникова тоже раньше работала в этом театре — и зашла к руководителю на чай. Совершенно случайно увидела меня — позвала на кастинг. Тогда я даже не поняла, что произошло. Подумала, меня зовут на разовые съемки. Мы сняли пробы, меня утвердили. Через полгода Жанна перезвонила и позвала на съемки. Конечно, я согласилась без раздумий.

— Можно сказать, что вы чем-то похожи на свою героиню?

— Всех нас на кастинге подбирали как можно ближе к характеру героев. Насколько сильно похожи — не могу судить. Это лучше спросить моих друзей. Из своих недостатков сама могу отметить несдержанность — я очень эмоциональный человек. Из достоинств? Добрая, наверно. По крайней мере, надеюсь на это.

— В фильмах «Горько!», «Самый лучший день» вы сыграли очень боевую девушку. Не боитесь, что это амплуа надолго закрепится за вами?

— Наоборот! Я очень благодарна этим ролям, ведь именно такой меня полюбили люди. Если зрителю нравится, если зритель хочет видеть меня такой, то мне интересно принимать участие в новых проектах. Конечно, хочется попробовать себя в других ролях, но я уверена, что они будут, просто всему свое время. И потом, это же очень смешно, образ очень живой и народный. По-моему, все очень гармонично.

— У вас есть желание сыграть когда-нибудь не в комедии?

— Конечно, у меня есть разные мечты. Мне бы хотелось сыграть тяжелую судьбу — человека с какой-то болезнью или зависимостью, например. Я бы назвала это работой на преодоление себя. Но никогда не откажусь от комедии, может быть, это мое призвание, так зачем я буду его бросать? Мне нравится развиваться и учиться чему-то новому. Например, в фильме «Самый лучший день» мне нужно было научиться танцевать, и я это сделала! А в картине «Одноклассницы» я вообще управляла трактором. Поначалу казалось, что это невозможно, но я быстро учусь. И если бы не комедия, когда бы я это еще попробовала! (Улыбается.)

— На какие жертвы вам еще приходилось идти ради ролей?

— Любому актеру интересно выходить из зоны комфорта. Если бы попросили экстремально похудеть для роли — сделала бы это с радостью. Побриться наголо тоже смогла бы. В жизни — никогда. А ради роли, в качестве эксперимента — запросто. Это довольно увлекательно — делать то, чем ты бы никогда не стала заниматься в обычной жизни.

— Вы как-то признались, что жуткая транжира. Эта любовь к тратам у вас еще не прошла?

— Я действительно не умею экономить. Могла бы быть и посдержаннее. Распределять средства — не мой конек. Вот взять ипотеку — очень сложный поступок для меня. Сейчас я купила квартиру в Перми, за что крайне благодарна маме — она организовала меня и напоминает мне про регулярные выплаты.

— Когда выдается свободное время, чем предпочитаете заниматься?

— Люблю путешествовать. И еще отвлекаться на чтение. Из последних книг могу отметить «О чем говорит весь город» Фэнни Флэгг.

— Вы сейчас живете в Москве. По своим пермским друзьям скучаете?

— Конечно, скучаю! Но благодаря соцсетям и мессенджерам общаемся довольно часто. Раньше скучала безумно и думала: «Гори ты огнем, Москва!» Но потом полюбила этот город. У меня появились друзья в Москве, я здесь живу. В Перми бываю — у меня остался там спектакль, который я приезжаю играть раз в месяц. Это хороший повод увидеться с родственниками и друзьями. Очень рада этому. Моя мечта — чтобы мы все жили рядом.

— В одном из прошлых сезонов ваши герои, Валентина и ее муж Вова, взяли ребенка из детского дома. Как вы думаете, вы могли бы пойти на такой шаг?

— Я считаю, что это святое дело. Очень здорово, когда люди могут дать что-то ребенку, взять на себя ответственность. Наверное, я пока к такой ситуации не готова, нужно созреть для этого серьезного шага. Нужно научиться принимать и любить. Тем более, сейчас у меня много работы, разъезды… Мы, кстати, как-то были с Машей в детском доме в Челябинске. Мне запомнилась эта поездка. Так было все трогательно, здорово, нас там потрясающе встретили: все детишки такие красивые, даже плакаты нам нарисовали. Их педагог подготовила стихи и рассказывала детям, что такое актерское мастерство, они выполняли упражнения. Демонстрировали нам свои таланты. В общем, было видно, как они готовились к нашему приезду. Было очень приятно!