Как заработать на бухгалтерском аутсорсинге

Бизнес никогда не был делом, к которому способен каждый. Если ты человек безответственный, если ты не готов к переменам и если ты не хочешь реально вкалывать, чтобы вывести свою компанию на достойный уровень, то вряд ли тебе будет сопутствовать предпринимательский успех. Да, вокруг себя ты видишь массу людей, которые активно вбивают в твою голову мысль, что есть некая «таблетка удачи», которая сделает даже из лентяя крутого бизнесмена, готового зарабатывать миллионы. Это не так. Волшебство есть в мире Толкиена, но не в мире бизнеса. Однако даже принимая все вышесказанное во внимание, у человека, желающего стать бизнесменом, остается выбор. И этот выбор заключается в том, что можно сделать на старте верные шаги, а можно сразу все потерять. Обусловлено это умением впитывать чужой опыт так же, как губка впитывает воду. Также важно понимание рынка. Можешь ли ты ответить на вопрос, что всегда работает, а что работает только тогда, когда это «что-то» находится «на волне». Хайп — это штука неоднозначная.

Итак, сегодня мы хотим рассмотреть надежный бизнес, в который имеет смысл вкладывать свои деньги. Почему надежный? Сейчас объясним. Что за бизнес? Тоже объясним. На примере чего будем рассматривать все это дело? На примере франшизы Global Finance — компании, которая занимается бухобслуживанием многочисленных клиентов. Главная ее особенность в том, что она занимается именно бухгалтерским аутсорсингом. Такой метод значительно сокращает расходы клиента при улучшении технической составляющей услуги. Но прежде чем говорить о том, почему надо обратить внимание именно на Global Finance, стоит выдвинуть на первый план саму бухгалтерскую сферу. Зачем в нее вкладывать деньги? Зачем покупать франшизу именно в этом направлении? Тут все просто: услугами бухгалтеров пользуются все. Каждое предприятие держит при себе бухгалтера, а когда предприятие еще и крупное (имеет множество точек по стране и далеко за ее пределами), то стандартизировать бухгалтерию, пользуясь услугами только штатного бухгалтера, не только адски сложно, но еще и не выгодно. Понимаешь, тут и при небольшом бизнесе бухгалтерия на аутсорсе имеет очевидные преимущества, с бизнесом больше эти преимущества только возрастают. Подтверждение этому — все частое обращение крупных клиентов за помощью к Global Finance.

Другими словами, есть проблема, которая решается конкретным методом. Эта проблема есть у большинства предприятий, а метод решения в нашем случае один. Да, решение — бухгалтерия на аутсорсинге. Но почему тогда самому не открыть аналогичную Global Finance фирму? Ну, во-первых, бухгалтерская сфера требует огромного опыта — нельзя в этот бизнес войти сходу. У Global Finance большой бэкграунд из опыта, методик, рекламных решений. Все это отработано годами труда. К тому же, эта франшиза на постоянной основе ищет новые способы по привлечению и, что немаловажно, удержанию клиентов. То есть ты получаешь максимум теории, а также практических знаний, которые помогут тебе запустить бизнес.

Разумеется, в твоей голове тоже что-то должно быть. Хорошо, если ты будешь разбираться в бухгалтерском деле (около 60% партнеров франшизы бухгалтеры со стажем), но не менее полезным будет твой предпринимательский опыт. Другими словами, франшиза отлично подходит для двух типов людей: предпринимателей и бухгалтеров. С последними все ясно: если ты бухгалтер, то, имея франшизу, тебе будет гораздо проще найти клиентов. У тебя будет фирменный сайт, настроенная реклама, тебя обучат продажам. Если будешь серьезно заниматься, то получишь солидный денежный выхлоп с этого. К тому же, тебе будут передавать федеральных клиентов. Сам понимаешь, что будучи начинающим бухгалтером без франшизы за спиной, получить таковых клиентов очень сложно. А теперь перейдем к бизнесу. Мотивация у тебя, как у бизнесмена, должна быть понятна. Это направление быстро развивается, и к нему тянутся многие. Если займешь место среди первых, то будешь получать все сливки. И это действительно так: окупаемость франшизы высокая.

А что же твой будущий клиент? Что он получает? Ну, во-первых, он здорово экономит на бухгалтерских услугах, при этом получая полный спектр этих самых услуг. Во-вторых, он получает доступ к профессиональным специалистам, чья работа контролируется франшизой (плохие специалисты во франшизе не задерживаются). В-третьих, он получает полную конфиденциальность и гарантии, которые ему точно не дадут какие-то левые бухгалтерские фирмы. Все выигрывают, и ты в первую очередь. Купить франшизу →