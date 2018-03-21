Peers.TV: телевидение в твоем смартфоне

Главное, что технологии меняют в нашем мировоззрении — пассивное отношение к жизни. Мы хотим сами решать, куда пойти, что съесть на ужин, как потреблять различный контент и в каком виде. Привычным вещам и гаджетам остается только подстраиваться под наши потребности. Так телевидение на глазах миллениалов изменилось до неузнаваемости — из говорящего ящика, который сам диктовал, где, когда и что ты будешь смотреть, оно превратилось в сервис с практически безграничными возможностями. Подробнее о том, насколько полезным и удобным стало современное онлайн-телевидение, мы расскажем на примере Peers.TV — сервиса для бесплатного просмотра эфирного ТВ с дополнительными функциями.

Смотри, сохраняй

На Peers.TV ты можешь смотреть любимые программы как в эфирном времени, так и в записи. Благодаря архиву передач выпуск доступен в любое удобное для тебя время. В рубрике «Популярное» собраны самые рейтинговые программы по итогам дня и недели. Популярность, конечно, не гарантирует того, что эта передача будет тебе интересна. Но иногда ориентация на выбор большинства помогает открыть что-то новое, да и вообще забавно узнать, что смотрят люди. Эпизод сериала или интересный эфир программы можно сохранить в личном архиве. Для этого тебе нужно зарегистрироваться на сайте. Время хранения записи ограничено — от нескольких дней до месяца. Включай эфир, чтобы не скучать, пока занимаешься домашними делами, выбирай из популярного, сохраняй передачу или фильм в архиве и устраивай семейные просмотры тогда, когда это удобно всем. Смотреть телевидение онлайн

Находи все новости на одной платформе

Новостные выпуски целиком по ТВ уже мало кто смотрит, гораздо удобнее выбирать только интересные тебе темы. Специально для этого на Peers.TV есть раздел «Тема дня». Здесь ты можешь смотреть актуальные новости России и мира в сюжетах разных телеканалов. Удобное разделение на темы помогает найти то, что нужно тебе — новости экономики, спорта, шоу-бизнеса, культуры или политики. Сюжеты расположены по степени важности, так что ты легко найдешь самую свежую информацию. Смотреть новости

Подписывайся на самое лучшее