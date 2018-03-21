«Я летела в Россию 24 часа, но верила, что это — шаг к мечте»

«Мне сложно привыкнуть к тому, что русские люди очень закрытые, гораздо более закрытые, чем иностранцы, которые сюда приезжают. Удивительно, но русский язык в России выучить не так-то просто: люди не хотят с тобой общаться, стесняются говорить по-английски и отказываются понимать твой плохой русский», — рассказывает инженер Нелли Лукана Амару. Четыре года назад она, урожденная боливийка, собрала огромный чемодан и в полном одиночестве прилетела в Москву, где ее ждал новый университет и незнакомая страна. Корреспондент «МИР 24» встетилась с латиноамериканкой, чтобы выяснить, с какими надеждами приезжают в Россию иностранцы, почему боливийцы не любят русские шапки и верят в то, что по улицам Москвы гуляют пингвины.

Через тернии в Россию

{} Я инженер, учусь на бакалавриате в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина, переехала в Москву четыре года назад.

Благодаря отличной успеваемости в школе, мне удалось получить грант на обучение от правительства Боливии и выбрать для себя университет в любой стране мира.

Изначально Россия была последней в списке стран, куда мне хотелось бы переехать. На это повлиял стереотип о вашей стране, который существует у жителей Латинской Америки: якобы в России очень холодно и по улицам вместе с русскими гуляют пингвины и медведи.

Длительность полета в общей сложности составила 24 часа. Был сентябрь 2014-го, нужно было быть в Москве за две недели до начала учебного года. С огромным чемоданом я летела транзитом через Испанию и Турцию. С собой попыталась взять максимум вещей, потому что просто не представляла, что именно мне может понадобиться для жизни за границей.

Несмотря на все трудности, я понимала, что иду к своей мечте: жить и учиться в другой стране я хотела с раннего детства. Русский стал третьим иностранным, потому что уже с детства я говорила на испанском, португальском и хорошо знала английский.

«Все население Боливии меньше населения Москвы…»

{} Я родом из Ла-Паса. В интернете неправильно пишут, что это столица Боливии. Ла-Пас — экономически развитый центр, куда перенесена резиденция президента, хотя настоящая столица — Сукре, маленький город по соседству с Ла-Пасом, где находится Верховный суд и некоторые правительственные здания.

Первое время было сложно привыкнуть к размерам Москвы и количеству людей, живущих тут. Дело в том, что население всей Боливии — 11 млн — меньше, чем население вашей столицы — больше 12 млн человек. С погодой проблем не было, так как Ла-Пас расположен в гористой местности, где бывают холода и сильные ветры.

Боливия — единственная страна в Латинской Америке, где можно увидеть снег, так что адаптироваться к погоде мне было легко, и даже зимой в Москве я всегда хожу без шапки. Не понимаю и не люблю теплые головные уборы.

Из существенных отличий могу назвать то, что в Боливии более активное солнце, поэтому мы привыкли загорать всего 20-30 минут в день и получать большое количество солнечной энергии. Даже когда мы приезжали в Таиланд с бойфрендом, заметили, что я загораю мгновенно даже в тени, а он сидит по четыре часа на солнце и все равно почти не загорает.

Нелли Лукана Амару, фотография из личного архива.

Стереотипы из Боливии

{} Многие люди считают, что девушка не должна работать инженером, потому что это неженственно и физически трудно. Так считают и мои родные — отец и вся семья заняты в области медицины, поэтому изначально хотели видеть меня врачом.

Первое время папа был против переезда, потому что я единственный ребенок в семье, но мама во всем поддерживала меня и помогала со сбором вещей. Во многом я не даю себе унывать в сложные моменты только ради нее.

Зато в этом году мама планирует меня навестить во время Чемпионата мира по футболу, несмотря на то, что я уговаривала ее встретиться где-нибудь еще, например, съездить на острова или к океану.

Июль и август в Москве такие непредсказуемые: внезапно может наступить невероятная жара или наоборот — раньше положенного придет зима.

В Латинской Америке знают, что русские люди очень серьезные, и понимают, что это из-за холода и длинной зимы. С наступлением лета все меняется: люди больше смеются, радуются жизни, много гуляют. Но вот в России о Латинской Америке знают мало, считают, что все страны между собой очень похожи.

Самый большой стереотип русских о латиноамериканцах — то, что у нас везде носят сомбреро, хотя эти шляпы распространены не только в Мексике и обычно среди бедного населения в деревнях, либо среди моряков. Не говорю уже о том, что многие русские вообще не видят разницы в культуре, кухне, обычаях Гватемалы, Чили, Перу, Боливии, Мексики, Бразилии. Я мечтаю открыть свой канал на YouTube и по-русски рассказывать о моем континенте для россиян, но пока это только планы.

Об уважении и образовании

{} Даже спустя четыре года я не поняла многого о России. Например, почему друзья-мужчины, приветствуя друг друга, целуются не только в щеку, но иногда и в губы.

Несколько раз в метро я видела, как девушки подмигивали мне или посылали воздушные поцелуи, но не знала, как вести себя в таком случае! Перед приездом я читала одну статью о том, что в России очень плохо относятся к людям нетрадиционной ориентации, поэтому ходить с ними по городу бывает небезопасно (смеется).

Моя столица

Тест: как хорошо вы знаете Москву?

Сложно привыкнуть и к тому, насколько русские люди закрыты. Все мои друзья-иностранцы в один голос говорят о том, что в России чрезвычайно сложно выучить русский язык: люди просто не хотят с тобой общаться, они замыкаются, стесняются говорить по-английски и понимать твой плохой русский.

Я знаю тех приезжих, кто живет здесь по пять-семь-восемь лет, но мало практикуется, не может уловить грамматику потому, что просто не с кем разговаривать! Выучить ваш язык мне удалось только потому, что в первые два года жизни в Москве я запретила себе общаться с иностранцами и пыталась найти компанию местной молодежи. Я до сих пор не могу понять, почему так происходит, ведь общение с людьми других культур — это шанс узнать новое, расширить свои границы, найти новых друзей, больше путешествовать. Неужели русских это не привлекает?

В общественном транспорте люди плохо смотрят на тебя, когда ты говоришь с иностранным другом на своем родном языке — многие делают замечания или даже говорят: «Зачем вы приезжаете в Россию, если не знаете нашего языка?» Сначала это казалось мне очень обидным и хотелось сказать в ответ: «Зачем вы живете в культурной России, если вы не знаете, что такое уважение?»

Тема уважения к другим людям вообще очень актуальна для иностранцев в России. В вашей стране такой высокий уровень образования, столько людей учатся в университетах, читают книги, но игнорируют самое важное знание: другого человека нужно уважать вне зависимости от того, какого цвета его кожа и в какую одежду он одет.

Я успела побывать в разных городах России: Казани, Владимире, Суздале. В последнем люди сильно отличаются от московских, мне очень понравилось, что они более открытые и готовы общаться с тобой на любом языке, даже жестами.

О кухне и «оранжевой» икре

{} К местной еде я привыкла достаточно быстро. Больше всего полюбились русские пельмени, они такие простые и вкусные!

Мне очень нравятся солянка, борщ, оливье. А вот винегрет и холодец не могу есть, хотя пыталась попробовать их несколько раз. Не могу понять, как можно было смешать мясо, желе и жир и сделать из этого блюдо (смеется). Блины мне тоже нравятся, но, по-моему, это не совсем русское блюдо и готовят их в любой стране мира — Таиланде, Вьетнаме, Франции, Америке, просто по-своему.

В Боливии мы тоже готовим блины, они называются crepes, но у нас другие начинки. Икра мне тоже не понравилась — ни черная, ни оранжевая, хотя мне давала попробовать моя подруга с Дальнего Востока.

Мне безумно не хватает в Москве перуанской кухни: когда-то, более ста лет назад, мы с Перу были одной страной и поэтому в Боливии осталось много вкусных блюд общей кухни. До сих пор Боливия и Перу соревнуются по тому, где кухня вкуснее, но перуанская стала более известной. Наше коронное блюдо называется пикемачо — это картофель-фри с разными видами мяса, сосисками, сыром, острыми и сладкими соусами, помидорами. Может, однажды открою кафе такого блюда в России!

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