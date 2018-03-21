6 способов перестать переосмысливать все на свете

Ум и разум — вещи полезные и для жизни необходимые. Но даже у них есть обратная сторона — так называемое горе от ума. Некоторым людям просто категорически запрещено думать, поскольку игры разума заводят их в нежные объятия идиотизма. Хроническое переосмысление каждой фразы, каждого события, каждой вещи приводит к тому, что все теряет первоначальный смысл. В принципе, если 50 раз повторить имя Василий и задуматься над его звучанием, то оно покажется нелепым, а в фонетических особенностях обнаружится масонский заговор. Переосмысление не всегда полезно — чаще оно несет в себе негатив. Чрезмерное обилие мыслей вызывает в воображении катастрофические образы. Умы похожи на бесконечный ночной кошмар или фильмы с Михаилом Кокшеновым, что, по сути, одно и то же. Мышление слишком сильно мешает им что-либо сделать. И это наносит ущерб их настроению.

Разрушающие мысли

Переосмысление часто включает в себя два разрушительных шаблона мышления: беспокойство и непрестанное беспокойство. Воображение предполагает опору на прошлое. Поэтому людям чаще всего кажется, что после вчерашних слов или событий все считают их идиотами и нужно было вести себя иначе. Идея о том, что нужно было поступить иначе, как стрела в лице: достать ее невозможно, но и оставить нельзя, потому как больно и неудобно. Также постоянное беспокойство связано с негативными, часто катастрофическими предсказаниями о будущем. В будущем тоже тревожно, ведь на пенсию нельзя надеяться, а через два года — старость, болезни, на них нужно много денег, а работы нет. Боже, как хорошо быть дураком, который вообще не думает! Либо придется воспользоваться 6 способами, которые отучат мозг от переосмысления.

1. Следи за своими мыслями

Переоценивание может стать вредной привычкой, которую ты даже не будешь замечать. Поэтому придется взять себя в руки, разум под контроль и начать обращать внимание на то, что ты думаешь по тому или иному поводу. Когда ты снова и снова воспроизводишь события в своей голове или беспокоишься о вещах, которые не можешь контролировать, признай, что твои мысли не продуктивны. Мышление полезно только тогда, когда оно приводит к положительному результату.

2. Уделяй внимание решению проблем

Одного осознания проблемы мало — нужно еще как-то ее решать. Поэтому вместо паникерства нужно подумать о том, как решить проблему. Говорят, что практически каждый вопрос можно решить аж целыми тремя способами. Допустим, сломался у тебя компьютер, а работу нужно выполнить кровь из носу. Что же делать? Какие три варианта у тебя есть? Правда, есть ситуации, которые не поддаются человеческому контролю: например, стихийное бедствие. Но даже тут унывать не нужно: есть стратегии, которые помогут справиться с напастью и обезопасить тебя. Главное — сосредоточиться не на дурных мыслях, а на способах решения.

3. Брось вызов своим мыслям

Легко увлечься негативными мыслями, поскольку в душе мы все слабовольные нытики. Поэтому, прежде чем ты начнешь драматизировать и представлять, как очередной спор с начальством оставит тебя без работы, дома и средств к существованию, признай, что твои мысли могут быть не чем иным, как простым преувеличением. Помни, что эмоции всегда будут мешать твоей способности смотреть на ситуацию объективно. Сделай шаг назад. Там есть доказательства того, что все так плохо, как ты себе нафантазировал? Причитания соответствуют действительности?

4. Расписание для уныния

У многих людей есть такая ненормальная особенность: когда что-то пошло не так, они тратят недели и месяцы на идиотское нытье о том, что нужно было поступить иначе. Любой нормальный человек скажет, что это глупо и бессмысленно, но не будем так категоричны. Мы не сошли с ума и не пытаемся себе противоречить. Просто иногда очень полезно порассуждать о том, что было бы, поступи ты иначе, или представить себе потенциальные ловушки, которые могут встать у тебя на пути. Но строго в прописанных дозах. Просто заведи себе еще одну полезную привычку: трать не больше 20 минут в день на размышления в стиле «если бы да кабы». Только эти 20 минут можно беспокоиться, переживать и размышлять об упущенном и трястись перед будущим. В оставшееся время будь добр взять себя в руки и не поддаваться панике. Как ни странно, но когда осознаешь, что все твои переживания умещаются в жалкие 20 минут, то понимаешь, насколько все ничтожно и не стоит потраченных нервов.

5. Научись осознанности

День завтрашний, день сегодняшний не имеют ровным счетом никакого значения. Это все фантазия. Потому что мы живем в настоящем, и оно достойно максимального внимания. Увы, люди предпочитают больше жить в прошлом и будущем. Все от того, что им не хватает осознанности — навыка, который очень точно расставляет приоритеты. Как и любые другие умения, осознанность требует практики. Но со временем она может уменьшить чрезмерное переосмысление. Существуют фильмы, книги, приложения, курсы и видеоролики, которые помогут тебе научиться навыкам осознания.

6. Измени настроение

Довольно говорить и думать о чем-то, что будет иметь неприятные последствия. Чем усерднее ты пытаешься помешать дрянной мысли прописаться в голове, тем меньше вероятность того, что она будет появляться. Чтобы прогнать паршивку, нужно что-то менять. Например, сменить тему разговора (если мысль лезет в голову в процессе разговора), заняться чем-нибудь другим (например, вместо прочтения соцсетей пойти полы помыть), чтобы новое занятие переключило мозг. Или пойти посмотреть фильм, послушать или почитать книгу, которые своим настроением и тематикой радикально отличаются от твоих дум. Просто забей голову чем-нибудь другим, и, о чудо, негатив исчезнет. Книги, которые успокоят твой ум и поднимут настроение