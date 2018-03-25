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Бородатые женщины меняют историю мира
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Бородатые женщины меняют историю мира 

Рамблер 25 марта 2018
Чем еще прославились бородатые женщины, кроме бороды, — смотрите в нашей галерее.
1/5  Харнаам Каур стала звездой Instagram благодаря своей бороде, которая появилась из-за синдрома поликистозных яичников. Сейчас Харнаам является успешной моделью и отлично себя чувствует.
Фото:
2/5  Джейн Барнелл (1871 год — неизвестно) выступала в американских цирках под псевдонимом Леди Ольга Родерик и даже снялась в фильме Тода Браунинга «Уродцы» в 1932 году. Ее борода достигала почти 30 см.
Фото:
3/5  Энни Джон (1865—1902 гг.) родители отдали в цирк в девятимесячном возрасте. За выступления платили 150 долларов в неделю. К пяти годам у нее появились усы и бакенбарды, а в зрелом возрасте ее волосы выросли до 180 см. Энни дважды выходила замуж, но о детях упоминаний не сохранилось.
Фото:
4/5  Хулия Пастрана родилась в горных лесах Мексики в 1834 году, а умерла на гастролях в Москве в 1860 году из-за осложнения после родов. Ребенок также вскоре умер. Их тела мумифицировали в Московском университете, и организатор гастролей продолжил их показывать публике. Похоронили Хулию лишь спустя 150 лет после смерти.
Фото:
5/5  Хелена Антония, карлица с бородой, жила в XVI веке при дворе императрицы Священной Римской империи Марии-Луизы Испанской. К карлице относились с большим почтением и на портретах изображали, как члена королевского двора.
Фото:
Чем еще прославились бородатые женщины, кроме бороды, — смотрите в нашей галерее.
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