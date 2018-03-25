Бородатые женщины меняют историю мира 

1/5 Харнаам Каур стала звездой Instagram благодаря своей бороде, которая появилась из-за синдрома поликистозных яичников. Сейчас Харнаам является успешной моделью и отлично себя чувствует. Фото: @harnaamkaur

2/5 Джейн Барнелл (1871 год — неизвестно) выступала в американских цирках под псевдонимом Леди Ольга Родерик и даже снялась в фильме Тода Браунинга «Уродцы» в 1932 году. Ее борода достигала почти 30 см. Фото: Wikipedia

3/5 Энни Джон (1865—1902 гг.) родители отдали в цирк в девятимесячном возрасте. За выступления платили 150 долларов в неделю. К пяти годам у нее появились усы и бакенбарды, а в зрелом возрасте ее волосы выросли до 180 см. Энни дважды выходила замуж, но о детях упоминаний не сохранилось. Фото: Wikipedia

4/5 Хулия Пастрана родилась в горных лесах Мексики в 1834 году, а умерла на гастролях в Москве в 1860 году из-за осложнения после родов. Ребенок также вскоре умер. Их тела мумифицировали в Московском университете, и организатор гастролей продолжил их показывать публике. Похоронили Хулию лишь спустя 150 лет после смерти. Фото: Wikipedia