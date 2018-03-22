Цепная реакция добра. Культуролог — о современном образовании и обществе

Приходя в школу или вуз, мы ожидаем увидеть в роли педагога почти мастодонта — в очках в роговой оправе, классическом пиджаке и начищенных ботинках, жившего ещё при царе Горохе.

Но насколько справедливо это предположение? Зачем молодые люди пересаживаются со студенческой скамьи на преподавательскую кафедру? Сложно ли им находить контакт с учащимися, когда разница в возрасте может не достигать и пяти лет? Об этом мы поговорили с преподавателем и молодым кандидатом наук, культурологом Светланой Добрецовой.

«Нельзя выглядеть плохо»

Владислава Куимова, «АиФ-Ярославль» : Светлана Александровна, какие плюсы и какие минусы есть у вашего возраста в этой профессии? Все становится проще или сложнее?

Светлана Добрецова: Можно сказать, что у возраста появляется двойственное значение — хорошее и плохое одновременно. С одной стороны, мне легко со студентами, потому что мы принадлежим к одному поколению. Я представляю, о чём они думают, что смотрят, читают и слушают, потому что когда речь идёт о дисциплинах культурологического или эстетического цикла, то все примеры, которые я привожу, им близки. Мне проще установить связь науки, очень строгой и академичной, с их определённым художественным и личным опытом. Между преподавателем и студентом происходит своего рода обмен. Ты остаёшься всегда в тонусе: нельзя выглядеть плохо, нельзя допустить промах, потому что и твоей личной жизнью интересуются в том числе. В принципе, мой возраст обуславливает ту модальность понимания друг друга, которую я хочу сформировать. И они легче идут на контакт и объясняют определённые вещи. Мне нравится, когда после первых лекций студенты подходят и спрашивают, смотрела ли я те или иные фильмы, читала ли книги, которые им близки, просят совета. Авторитет, который ты заслуживаешь не потому, что ты солидная дама, а потому, что студентам с тобой интересно.

Из минусов — как раз таки авторитет. Особенно это касается тех групп, в которых преобладает мужское население. Чтобы установить некий контроль в их коллективе, необходимо обладать сильным характером. А то пришла к ним какая-то, условно говоря, девочка и начала что-то про культуру говорить.

Сложно ещё то, что они пытаются интересоваться твоей социальной жизнью: например, подписываются в интернете. Это накладывает определённую цензуру. Ты не всегда можешь отметить понравившийся пост, выложить личную фотографию, потому что это не соответствует преподавательскому статусу. Студенты привыкают видеть тебя в аудитории, педагогом, поэтому странно пересекаться с ними в каких-то заведениях.

Но все положительные энергетические стороны профессии педагога затмевают все те минусы и цензуру, с которой приходится жить.

— Что категорически нельзя делать преподавателю?

— Преподавателю запрещается делать все то, что он запрещает своим студентам. Лучший пример — это личный пример. Если я не разрешаю доставать мобильный телефон, то и сама не пользуюсь гаджетом во время работы. Нельзя вымещать плохое настроение, демонстрировать его. Но особенность студенческой аудитории в том, что, в каком бы состоянии ты к ним ни пришёл, они его забирают. Ты отдаешь энергию, и после третьей пары тяжело соображать.

Тяжело переживать и конфликты со студентами, которые, увы, возникают, потому что все мы люди. Если тебе бросают вызов, то не всегда стоит на него отвечать. Лучшее в этой ситуации — поставить себя на место студента и понять, что вызывает негативную реакцию у него. Я стараюсь не обострять ситуацию и разобраться с проблемой наедине. Но никогда не было такого, чтобы я брала студента за руку и тащила его к декану, добиваясь извинений. Авторитет, заработанный благодаря другому человеку, — не авторитет.

Быть ответственным

— Достаточно ли сейчас в Ярославле молодых вузовских преподавателей? Зачем они нужны?

— Зачастую студентам интереснее с молодыми преподавателями. Они не боятся быть собой, делиться переживаниями, даже использовать сленг. Но их, к сожалению, недостаточно. И дело не только в количестве, но и качестве — качестве подготовки, компетентности. Молодые люди, едва окончив вуз, не всегда готовы брать на себя такую ответственность. С другой стороны, не всегда работодатели готовы доверять. Когда я пришла работать в школу в Большом Селе после четвертого курса, то директор даже не думала, что может что-то произойти. То же самое я могу сказать и о работе на кафедре культурологии. Важно, чтобы твои старшие коллеги, не оказывая давления, помогали советом.

Очень важно понимать, что те дети и студенты, которые приходят к тебе, — это самое дорогое, что есть у их родителей. И редко встречаешь молодого педагога, который переживает об этом. Я сама ставлю себе оценки после каждой пары. Осознаю, что получилось, а над чем стоит ещё поработать. Педагогическая профессия невозможна без постоянного роста. Студенты — взрослые люди, и они понимают, какая ты есть на самом деле.

При этом старшее поколение чаще восхищается профессией преподавателя, понимает значение научной степени. Видимо, это то, что досталось нам после Советского Союза. У людей моложе проскакивает скептическое отношение, но не всем же быть менеджерами. Кто-то по-прежнему должен учить людей.

— Какими качествами, как вам кажется, должен обладать человек, чтобы учить других людей?

— Он должен быть динамичным и никогда не останавливаться. Смотреть, читать, узнавать новое. Это касается и школьных учителей. Педагог должен оставаться интересным самому себе, чтобы быть интересным другим людям. Педагог должен уважать себя, уважать окружающих и не допускать неуважительного отношения на своих занятиях. Речь идёт не о железной дисциплине, но о порядке. Изначально мы должны идти с добрым посылом, потому что оказываемся в аудитории не для самих себя, а для студентов. И даже если они ничему не научатся, то запомнят ваше человеческое отношение, сами станут добрее. Ну, и чувство юмора. Уметь смеяться над собой — это признак гармоничной личности. Студенты иногда говорят: «Светлана Александровна, а с вами весело». И это очень приятно.

Сорбонна может быть бесполезна

— Как бы вы описали облик ярославского студента?

— Они весёлые, отзывчивые, интересующиеся, готовы прийти к тебе на помощь, если это потребуется, в большинстве своем добрые. Где-то проявляется леность, безответственность. Но это, скорее, свойство молодой натуры, а, как известно, молодость всё прощает.

— Вы не думаете, что молодые люди, которые учатся в Ярославле, просто не смогли поступить в столичные вузы?

— Я даже никогда не задумывалась над этим вопросом. Понятно, что группы бывают разные, с разным уровнем знаний. Качественное образование можно получить вне зависимости от географического положения: если человек что-то хочет забрать, он это берёт. Читая, общаясь с преподавателями, впитывая знания, находя полезное в интернете. А если не хочет, то это может быть хоть Сорбонна — все траты бесполезны.

— А есть ли у вас какие-то ограничения, как у провинциального преподавателя?

— Вы знаете, нет. Но я чувствую ограничение, например, в общении с театром. Понятно, что и в нашем городе есть несколько театров, но иногда хочется увидеть что-то, выходящее за грани, потому что искусство должно вытаскивать тебя из реальности. Мне не хватает культурной жизни. Хочется и в тот театр, на ту выставку и в этот музей. Когда оказываюсь в командировке в Москве, то всегда иду куда-то. Потому что вкус — это всегда насмотренность. Нужно участвовать во всём, если есть время и возможность. Только так человек формирует себя, учиться отличать зерна от плевел. Конечно, в городе есть стоящие проекты, но их не всегда хватает.

В отношении профессиональном, я думаю, такой проблемы нет, потому что провинция — это всегда особый феномен, который несёт в себе резервный фонд отечественной культуры и образования. Конечно, есть моменты, которые наверняка в столичных вузах поставлены лучше и грамотнее, но ощущения загнанности в рамки из-за провинциальности у меня нет. Думаю, что это зависит, скорее, от человека.

— А можно ли назвать ярославцев людьми культурными?

— Боюсь, что не всегда. Требовательный человек должен быть требовательным к себе и одновременно окружающим. Кажется, этого нет у наших людей. Как и культуры поведения в общественных местах — транспорте, на улице. Ты заходишь в автобус, а там 10 мужчин сидят на 10 местах, а одна женщина стоит у поручня. Элементарное «извините» становится для людей проблемой. Они просто не могут произносить это слово. Но любые изменения надо начинать с себя, потому что кто-то воспримет твой посыл, и сам станет мягче и добрее, поможет ещё кому-то. Цепная реакция.

— Это проблема только Ярославля?

— Я думаю, что это проблема русской культуры в целом. Потому что у нас позиция искренности находится выше и важнее манер. Если у русского человека все хорошо, то его видно издалека — по улыбке. Но по большей мере русский человек чем-то недоволен. И он может позволить себе срываться в общественном транспорте или магазине. Мне кажется, что в такой ситуации модель американцев гораздо лучше. Они уверены, что их искренность никого не волнует, поэтому в общественных пространствах они создают дружелюбную атмосферу. Но такое откровение с окружающими — наша ментальность. Это не плохо или хорошо, это есть.