6 способов быть добрее к мерзким и ненавистным людям

За что любить людей? Правильный ответ: людей любить не за чем. И доверять им особо нельзя. Но все мы живем в обществе, как-то друг с другом взаимодействуем, и для того, чтобы не нарушать баланс, нужно быть чуточку добрее. Иначе сильные убьют слабых, а те, кто успел скрыться, сойдут с ума. Проблема в том, что люди всем своим поведением доказывают нам, что никакого уважения и любви они не заслуживают. Во многом поэтому цепочка событий от утренних новостей до обратной дороги домой напоминает пляски в адском котле. К счастью, есть способы заставить себя относиться к людям по-человечески. Некоторые принципы напоминают христианскую мораль; некоторые сводятся к тому, что во всем нужно искать хорошее. Так или иначе, это работает.

1. Будь проще

Почему мы все воспринимаем как личную обиду? Будто парень, переходящий дорогу со скоростью черепахи и тем самым заставляющий тебя опоздать, делает это назло, чтобы тебя уволили. Может, конечно, в его идиотском поступке скрыто корыстное зерно и он просто портит жизнь человечеству, как умеет, но на самом деле, он не думает ломать тебе жизнь. Да, ему плевать на тебя, но не более того. Так что большая часть нашей неспособности быть добрым кроется в собственной наглости. Может быть, у парня с ногой проблемы. Вчера бегал по стройплощадке, воробьев душил, подвернул ногу и теперь ковыляет, как ветеран битвы при Гастингсе 1066 года. А ты считаешь, что твои мелкие дела важнее, чем у других; важнее, чем муки и смущение, которые испытывает этот ненавистный тебе парень. Или сейчас ты злишься на то, что сам являешься этим парнем и у тебя нет и не было своего автомобиля? Относись к себе немного менее серьезно и пойми наконец, что планы другого человека так же важны, как и твои.

2. Найди причину гнева

Когда мы недолюблены, недоласканы, голодны, холодны, больны, с герпесом на губах и разочарованием от новой покупки на душе, торопимся, в конце концов, нам не до смеха. Все кажется некрасивым, все раздражает, все мешает. Поэтому каждый раз, прежде чем сорваться на ни в чем не повинного человека или начать бурчать, как не освоившийся в новом мире строитель коммунизма, говори сам себе примерно следующее: «Старик, я понимаю, с каким бы наслаждением ты бы оттрахал себе и всем вокруг мозги. Но ты злишься только потому, что с рождения урод и очень устал. А мама не виновата. Поэтому ответь ей по телефону и держи себя в руках. Радуйся, что хоть кто-то волнуется за тебя». Решай сам, как будешь справляться со своими разочарованиями и раздражениями. Один мой знакомый идет от обратного и просто спрашивает у своих клиентов, как у них дела. Работает он в сфере услуг и потому ежедневно сталкивается с хамами и неуравновешенными. В душе он представляет, как обливает их бензином, поджигает и наслаждается их предсмертными воплями. Но стоит завести непринужденную беседу, как у хамов проступает человеческий облик и его раздражение куда-то улетучивается. Сперва такие вопросы людей удивляют, а потом располагают к себе.

3. Вспомни о чертовом сострадании

Почему окружающий люд нас так бесит? Потому что они тупые, невежественные, жестокие, психически нездоровые и матери у них — блудницы. Во всяком случае, именно это приходит в голову во время очередного приступа гнева. А что если у них был тяжелый день или горе какое случилось? Завал на работе, тостер заискрил, живот скрутило в пробке, теща умерла. Как тут себя контролировать? Многие скажут, что чужие проблемы его не касаются, и будут правы. Но лишь отчасти. Когда у тебя самого какие-то проблемы, ты что, дома сидишь и никогда никого не подводил? Ты настолько безгрешен? С твоей порядочностью только камни в сыновей божьих метать, но она вызывает большие сомнения. Поэтому лучше усомниться, чем возмутиться. Когда в следующий раз будешь обзывать, брезгливо воротить нос от очередной медлительной, неприятно пахнущей пенсионерки в общественном транспорте, подумай о причинах. Вряд ли ей самой так нравится. Будь добрее, даже когда тебе мешают. Гораздо благороднее и добрее, если ты сдержишь свои «щедрые» суждения. Кстати, это касается не только слов, но и мимики. Иногда такую гримасу корчат, что все и так становится понятно. Вообще, когда люди чем-то недовольны, их мимика становится на удивление богатой. Даже если речь идет об актерах российских сериалов.

4. Сними негатив

Легко найти повод для критики: свадьба двоюродного брата была приятной, но курица была резиновой и холодной, и ты вдруг почувствовал необходимость рассказать об этом всем присутствующим. Чтобы быть добрее, выходи за пределы негатива, пытайся найти позитив, а затем поделись им. Тебе не нравятся забитые татуировками девушки, но кельтские орнаменты вызывают у тебя любовь с тех пор, как ты нажрался с лепреконами? Вырази симпатию, не стесняйся. Или ты считаешь своего босса мразью тлетворной и поганым человечишкой. Однако как руководитель он настоящий бриллиант. Когда в следующий раз с коллегами будете перемывать ему кости, напомни об этом скромном факте.

5. Будь вежлив даже в логове дьявола

Ходит легенда, что если говорить вежливо и дружелюбно с работницей паспортного стола или сотрудниками «Ростелекома», то они изменят к тебе отношение и сделают все гораздо быстрее, чем обычно. Сделать это сложно, учитывая то, с какой скоростью, качеством и хамством работают эти люди, но, как говорится, доброе слово и собаке приятно. Даже такой. Мне очень жаль. Но нет необходимости вылизывать задницу. По легенде, один парень сказал: «Я так плохо отношусь к Вам, ведь Вы просто пытаетесь сделать свою работу» — и растопил лед между потребителем и оскотинившимся персоналом.

6. Не злоупотребляй своим могуществом

Чем выше положение человека, тем больше ему приходится работать над своей добротой. Со статусом приходят разнообразные нехорошие качества. Руководящий персонал срывается на подчиненных, обвиняя и во всех своих просчетах и грехах разной тяжести. Это свойственно людям, на шею которых ложится ответственность. Даже если ты стал родителем, то готовься: уровень раздражительности будет зашкаливать. Что с детьми, что с подчиненными нужно общаться, а не руководствоваться фразой «потому что я так сказал». Объясни, выслушай доводы, прислушайся, приведи аргументы. Самому ведь будет приятно.