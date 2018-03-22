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Пащенко: трасса в Тюмени специфическая, но её нельзя назвать очень тяжёлой
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Пащенко: трасса в Тюмени специфическая, но её нельзя назвать очень тяжёлой 

Чемпионат.com 22 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Российский биатлонист Пётр Пащенко рассказал о трассе, на которой будет проходить заключительный этап Кубка мира в Тюмени.
«Опыт крупных международных соревнований на этом стадионе у меня есть: два года назад я выступал на чемпионате Европы, народу было очень много, люди заставляли дрожать этот стадион. Думаю, что я готов, а когда ты готов, то сторонние факторы остаются немного сзади тебя. Ты сконцентрирован на том, что ты делаешь и ничто тебя не отвлекает. Трасса в отличном состоянии, никогда нет нареканий. Несмотря на то что обещают осадки, я думаю, что трасса будет на высшем уровне. Она достаточно специфическая, её нельзя назвать очень тяжёлой, она построена так, что идёт спуск-подъём, есть возможность поработать и сразу же восстановиться. Нет такого, что ты куда-то выходишь, начинаешь очень долго работать и после этого не можешь восстановиться. Каждый спортсмен адаптируется под тот рубеж, на котором предстоит работать», — сказал Пащенко.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
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