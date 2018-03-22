9 советов, которые помогут изменить жизнь к лучшему

Мы часто думаем, что уже слишком поздно кардинально менять жизнь. Старая работа так привычна, так зачем уходить с насиженного местечка? Получать второе образование в 30 — слишком поздно; разрывать отношения, в которых нет чувств, но есть стабильность, — слишком глупо и опрометчиво. Ты согласен жить размеренной, но скучной жизнью, где каждый день не ярче, чем картинка в нуаре? Можно выбрать стабильность, променять мужество на комфорт, а можно взять жизнь в свои руки и начать жить, а не существовать. От нас инструкция — с тебя действия.

1. Начни делать выбор и не позволяй другим решать за тебя

Вспомни, сколько раз в прошлом ты стоял перед непростым выбором и люди извне оказывали влияние на твое решение. Неприятно, когда собственный выбор оказывается неверным, но если он еще и навязан, то это вдвойне неприятно. С этого дня пообещай, что все судьбоносные решения, касающиеся твоей жизни, ты начнешь принимать самостоятельно. Спросить совета — это нормально, но идти на поводу чужого мнения в такие моменты — недопустимо.

2. Говори правду и не сдерживайся, если есть что сказать

Говорят, что честность оттолкнет многих людей и даже некоторые друзья не захотят больше общаться с тобой. Даже если это и так, то зачем тебе нужны люди, которые хотят слышать лишь лицемерную ложь и общаются с тобой ради повышения самооценки? Честность — определяющее качество настоящего мужчины, который живет без притворства и не пускает ложь в свою жизнь. Честный мужчина станет достойным человеком, а лизоблюд, который идет на компромисс в любом вопросе, в итоге станет чьей-нибудь шестеркой или пешкой.

Почему ты должен уметь говорить правду

3. Не пытайся быть перфекционистом, ведь совершенства не существует

Как только ты примешь тот факт, что совершенства не существует, то сразу же вздохнешь с облегчением. Человек может ошибаться, быть неидеальным, ведь никто не рождается с жизненным опытом целого поколения. Будь собой, прими свои недостатки и работай над ними; не старайся быть тем человеком, которым не являешься на самом деле.

4. Признай неудачи и продолжай двигаться дальше

Помни, что победители — это не те люди, которые никогда не сталкивались с неудачей, а те, которые, несмотря на поражение, вставали и шли к своей цели. Признавай ошибки, работай над ними и двигайся вперед. Вера в собственные силы должна быть не только в голове, но и в сердце. 5 мыслей, которые помогут оправиться от неудачи

5. Помни, что ты — это не твои ошибки, а уроки, которые ты сумел из них вынести

Ты не всегда будешь принимать правильные решения, а порой они будут и вовсе идиотскими. Ты можешь даже наступить на одни и те же грабли, но не ошибаться — значит не пытаться. Со временем ссадины и синяки превращаются в опыт, который и позволяет добиваться успеха и поставленных целей.

6. Научись прощать, но не держи рядом с собой недостойных людей

Обида выжигает изнутри, не дает спокойно жить. Научись прощать и отпускать людей. Пусть их поступок останется на их совести, а ты начни жизнь с чистого листа, окружив себя достойными и преданными людьми, которые будут рядом в любой ситуации и не бросят, что бы ни случилось. 5 психологических установок, которые помогут тебе в жизни

7. Наполняй свой ум великими мыслями, потому что твои мысли формируют жизнь

Образ мысли определяет наше бытие, и если ты наполняешь свою жизнь негативными думами, то даже выигрыш в лотерею будет рассматриваться как очередная насмешка жизни. Начни мыслить в позитивном ключе, тянись к добру и не переходи на темную сторону. Даже если там Дарт Вейдер. Даже если у них печеньки.

8. Помни, что успех находится вне зоны комфорта

Если ты хочешь добиться успеха, то придется делать то, что ты не любишь и обучаться тому, что не умеешь. Достижение новых вершин требует упорства, трудолюбия и самодисциплины. Зачастую придется выполнять «неинтересную», но необходимую работу. Как только ты это поймешь и начнешь учиться делать то, что не умеешь, в тот же момент положишь начало своему пути к успеху. Как комфорт заменяет мужество

9. Не сравнивай себя с другими

Когда ты сравниваешь себя с другим человеком, то смотришь на его успехи или неудачи лишь с одной стороны. Не разобравшись в том, как он достиг нынешнего положения, нельзя сравнивать себя с другим. Да и не стоит делать это в любой другой ситуации. У тебя могут быть кумиры, которые вдохновляют, и если это, например, художник, то ты с таким же рвением будешь стараться писать картины, сравнивая ваши стили. Но в ином случае помни о своей индивидуальности и о том, что каждому из нас дается определенный набор навыков от природы. Быть может, ты не силен в живописи, зато атлетичен; не умеешь играть на музыкальных инструментах, но стал блестящим оратором. Сконцентрируйся на личных достижениях, а не на заслугах других людей.