Девочка из Выборгского района выступит в шоу «Ты супер!» на НТВ

Девочка Саша Чёрных из Ермилово Выборгского района Ленобласти примет участие в шоу талантов «Ты супер!», которое каждые выходные выходит в эфир на телеканале НТВ

Как рассказала ivbg.ru одна из педагогов Саши, которая занимается вокалом в центре детского эстрадного искусства «Эльфы», девочка выступит с ярким музыкальным номером перед жюри, состоящим из именитых артистов. Эфир с выступлением Саши можно будет посмотреть в эту субботу, 24 марта, в 20:00 на НТВ.