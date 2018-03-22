Девочка из Выборгского района выступит в шоу «Ты супер!» на НТВ 

Девочка Саша Чёрных из Ермилово Выборгского района Ленобласти примет участие в шоу талантов «Ты супер!», которое каждые выходные выходит в эфир на телеканале НТВ.
Как рассказала ivbg.ru одна из педагогов Саши, которая занимается вокалом в центре детского эстрадного искусства «Эльфы», девочка выступит с ярким музыкальным номером перед жюри, состоящим из именитых артистов. Эфир с выступлением Саши можно будет посмотреть в эту субботу, 24 марта, в 20:00 на НТВ.
Из анонса, который опубликован в официальном сообществе шоу ВКонтакте, можно узнать, что зажигательная песня, которую исполнила Саша, особенно понравилась Сергею Лазареву, который подарил ей несколько воздушных поцелуев.