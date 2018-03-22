Ещё
5 советов, как выйти из сложной ситуации
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 советов, как выйти из сложной ситуации 

WomanHit.ru 22 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Совет №1  Иногда мы сталкиваемся со сложностями, например, с годовым отчетом. Ты представляешь, сколько работы ждет впереди, и руки опускаются сами собой, вместе с настроением. Но попробуй посмотреть на ситуацию по-другому «сложно» = «интересно». Ты получаешь новые знания и опыт.
Совет №2  Разбей задачу на несколько частей. Справилась с одной? Уже победа и результат. Хвали себя за него, чтобы не потерять мотивацию. Каждый маленький шаг важен на пути к достижению главной цели.
Совет №3  Когда не знаешь, как сделать первый шаг, начинай с уборки в собственной жизни: дома, в социальных сетях, на рабочем столе. Очищение пространства помогает привести мысли в порядок. Недавно ученые доказали, что бардак и хаос дома мешают сфокусироваться на конкретной задаче.
Совет №4  Успеть все и сразу, при этом подстроившись под других людей, очень сложно. Это грозит нервным истощением и проблемами со здоровьем. Решай проблемы в удобном тебе ритме, делая перерывы на отдых.
Совет №5  Не отвлекайся на посторонние раздражители, расставь приоритеты. Что тебе важнее: выслушать нытье подруги, посмотреть «Дом-2» или пройти курсы повышения квалификации, освоить новый вид спорта, погулять с ребенком. Живи так, как интересно тебе.
WomanHit.ru: последние новости
История любви Делона и Шнайдер: «Он совершал над ней насилие — как физическое, так и духовное» Валентина Мазунина: «Ради хорошей роли готова побриться налысо» Анна Старшенбаум: «Все эти годы я жила с чувством вины»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии2
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение