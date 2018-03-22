5 советов, как выйти из сложной ситуации

Совет №1 Иногда мы сталкиваемся со сложностями, например, с годовым отчетом. Ты представляешь, сколько работы ждет впереди, и руки опускаются сами собой, вместе с настроением. Но попробуй посмотреть на ситуацию по-другому «сложно» = «интересно». Ты получаешь новые знания и опыт.

Совет №2 Разбей задачу на несколько частей. Справилась с одной? Уже победа и результат. Хвали себя за него, чтобы не потерять мотивацию. Каждый маленький шаг важен на пути к достижению главной цели.

Совет №3 Когда не знаешь, как сделать первый шаг, начинай с уборки в собственной жизни: дома, в социальных сетях, на рабочем столе. Очищение пространства помогает привести мысли в порядок. Недавно ученые доказали, что бардак и хаос дома мешают сфокусироваться на конкретной задаче.

Совет №4 Успеть все и сразу, при этом подстроившись под других людей, очень сложно. Это грозит нервным истощением и проблемами со здоровьем. Решай проблемы в удобном тебе ритме, делая перерывы на отдых.

Совет №5 Не отвлекайся на посторонние раздражители, расставь приоритеты. Что тебе важнее: выслушать нытье подруги, посмотреть «Дом-2» или пройти курсы повышения квалификации, освоить новый вид спорта, погулять с ребенком. Живи так, как интересно тебе.