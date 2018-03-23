Признаки токсичного мужчины

Колумнист BeautyHack Татьяна Якимова рассказала, почему тоскичные парни — не всегда вампиры, и привела пример из личного опыта.

Toxic man — это зло, кто бы спорил. Определение этого зла найти нетрудно: достаточно погуглить (например, неплохая статья была в Psigologie). Большинство моих подруг с ними не связываются, распознают сразу и вычеркивают из жизни.

Но их ведь не так и много? Судя по личному опыту — ноль целых, пять десятых. Наполовину токсичным был мой первый мужчина, который постоянно лепил из меня идеальную женщину (по понятиям его мамочки), но я все-таки сбежала. Спустя 10 лет он попросил прощения — и был прощен, конечно же.

Имею ли я право писать на тему токсичного мужчины, если не прошла все его психологические ловушки, чудом избежав последней? Не имею.

А тут вдруг захотелось.

Потому что нежданно-негаданно встретила самую редкую его разновидность.

Приехала ко мне в гости юная Почти Подруга Кристина с женихом Юрой. (Почти Друзья — это те, к кому испытываешь интерес, любопытство и взаимную симпатию, но пуд соли пока не съеден).

И оказался так себе визит. Точнее, легкий кошмарик.

Нет, Юра не болтал о себе без умолку.

Не строил глазки пожилой хозяйке.

Не критиковал президента, свою невесту или мой дом.

И не выпил все, что в этом доме было.

Нет, нет и еще раз нет.

Он просто постоянно сдувал со своей девушки пылинки. Вот в буквальном смысле этого слова.

— Ох, здесь кошка лежала! Таня, дайте, пожалуйста, влажные салфетки! Крисси, я тебя почищу!

— Прекрати, милый.

— Почему? Я хочу тебе помочь.

— Не-на-до.

Далее — в таком же духе.

–Крисси, я почищу тебе киви.

–Крисси, не сиди у открытого окна.

–Крисси, возьми соус из моей тарелки, я видел, у тебя мало было.

И т.д, и т.п.

Кстати, приехал Юра очень красиво: с бутылкой Veuve Clicquot La Grande Dame («для девочек»), шоколадными конфетами ручной работы, чудесной французской вазой «в дом». Щедрый и добрый. Но такой внимательный, что оторопь берет.

— Танюш, давай выйдем на балкон, — умирающим голосом сказала Кристина, поймав паузу в бесконечных проявлениях Юриной заботы.

— Пойдем, дорогая, пощебечем.

–А я? — завопил Юра.

— Девушки хотят побыть вдвоем! Пять минут! — отрезала я.

— Аааа…

Ну как же так? Так нечестно! — читалось в его взгляде.

На балконе мы заперли дверь изнутри и переглянулись.

–Я его убью, — прошептала Крис. — Сегодня он просто в ударе.

–Значит, бывает и лучше? — схватилась я за соломинку.

— Бывает. Но редко.

— А совсем хорошо бывает?

— Ага. Ночью.

— Когда вы занимаетесь любовью?

— Нет. Когда он спит! И молчит!

— Тогда почему ты с ним?

Кристина вздохнула.

Улыбнулась моим собакам, которые стояли под балконом и смотрели на нас, виляя хвостиками.

А ведь своему парню она улыбалась совсем по-другому, как-то вымученно.

И кожа у нее выглядит нездоровой, и глаза не сияют, как обычно.

Плохо.

— Почему, Крис?

— Ну, такую любовь так редко встретишь… Ты же понимаешь. Со мной никто так не носился.

— А других причин нет?

— Нет.

Очень плохо.

Токсичные парни не всегда гады и вампиры. Некоторые отравляют твою жизнь, сами того не желая. Но рядом с ними ты всегда в каком-то тупике.

Наверное, независимо от его личных целей и желаний, токсичный парень — это тот, рядом с которым ты не можешь расслабиться и находишься в постоянном напряжении. Но все равно встречаешься, или уже живешь, — по одной тебе понятным причинам.

И наносишь ущерб своему здоровью.

Ведь откуда взять силы и задор, если нет релакса?

И это не вина девушки, боже упаси, а ошибка, которую надо исправить, пока не поздно.

Беги, Крис, беги!