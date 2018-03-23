Гениальная уборка: 9 вещей в квартире, от которых нужно избавиться

Каждый раз, когда дело доходит до масштабной уборки, во мне просыпается помесь гоголевского Плюшкина с гончаровским Обломовым. Что оставить, а отчего избавиться? Где гарантия, что эта вещь не пригодиться мне в будущем? Когда я достаточно потолстею, чтобы влезть в случайно взятые не по размеру джинсы? Может, просто сложить эти предметы в красивую кучу и спрятать за шкафом? Чтобы хлам прекратил пожирать место в квартире, предлагаю устраивать «дни выкидывания» каждый месяц. Не забывай, что беспорядок не только в разы увеличивает время поиска любой вещи, но и негативно влияет на твое психическое состояние. Тебе понадобится непоколебимая решимость, чтобы противостоять приступам ностальгии, а также четкий план, о котором мы уже позаботились. Итак, вот вещи, от которых нужно регулярно избавляться.

1. Старые журналы

Выброси старые журналы, даже если «это же глянец» и «они красивые». Признайся честно — тебе никогда не станет настолько скучно, что ты сядешь их перечитывать. Если это качественные издания, пожертвуй их в заведения, где людям надо скоротать ожидание, или в библиотеку. Если в нем есть суперполезная статья, без которой ты в этой жизни явно пропадешь, — отсканируй ее и сохрани на компьютере. Для тех, кто обожает копить статьи и красивые картинки, советую завести для них отдельную папку. Она будет занимать меньше места, чем стопка макулатуры.

2. Квитанции, счета и документы

Сортируй чеки за вещи, которые не планируешь возвращать, гарантийные талоны на товары, срок которых уже истек. Если боишься, что однажды придется доказывать тетеньке из управляющей компании, что исправно платила за коммунальные услуги в последние полгода, сканируй квитанции и храни на компьютере.

3. Одежда

Пользуйся правилом двух лет: если не надевала вещь все это время — избавься от нее. Продай через интернет или найди, кому пожертвовать.

4. Книги

Проводи ревизию домашней библиотеки. Если так и не смогла дочитать или смогла, но не планируешь возвращаться к какому-то произведению, попрощайся с ним. Вокруг столько возможностей для обмена или избавления от книг — от уличных библиотек до литературных сайтов.

5. Лекарства

Здесь уже речь не только об освобождении места, но и о твоем здоровье: регулярно следи за сроком годности лекарств и витаминов. В ответственный момент смотреть, пригодны ли к употреблению эти таблетки от диареи, будет некогда. Не забывай обращать внимание на инструкции по утилизации препаратов.

6. Макияж и парфюмерия

У косметики тоже есть срок годности, хотя не многие обращают внимания на такую мелочь. Вовремя освобождай полки шкафа, сумку и карманы курток от старых или не пригодных к использованию лаков, пудрениц и помад. Иногда косметические бренды предлагают акции по обмену старой косметики или контейнеров от нее. Подобные проекты МАС и Zoya запускали ко Дню Земли: бесплатно давали помаду любого цвета за шесть пустых контейнеров из-под использованной продукции этих марок.

7. Ювелирные изделия

Перебери бижутерию и реши: что отдать в ремонт, что можно носить, а что пора выкинуть. Золотое кольцо, доставшееся в подарок от бабушки, но не очень удобное, лучше переплавить в то, что ты будешь носить, чем хранить без пользы. Безделицы, вышедшие из моды или купленные по глупости, тоже вряд ли тебе еще пригодятся.

8. Сувениры

Эксперты по организации пространства советуют избавляться от сувениров и открыток, которые вы никак не используете. Может это слишком жестоко, и некоторые вещи стоит оставить, выделив для них отдельное место. Подумай, как старые магнитики, открытки и другие мелочи можно использовать в интерьере. В сети полно оригинальных идей. Старайся оставлять лишь особые памятные вещи. Ты ведь уже и не помнишь, откуда взялась большая часть сувенирного хлама в твоей квартире.

9. Ежедневники

Как только очередной ежедневник подходит к концу, выкинуть его кажется немыслимым. «Здесь же вся моя жизнь», — говорю я и больше никогда его не открываю. Пересмотри старые записные книжки, выуди важные пометки или контакты и отправь блокноты в мусорную корзину.