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Марк-Андре тер Штеген: Не стоит меня называть «Месси в перчатках»
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Марк-Андре тер Штеген: Не стоит меня называть «Месси в перчатках» 

Советский спорт 23 марта 2018
Фото: Soccer News
«Меня называют Месси в перчатках? Он демонстрирует свой высокий уровень на протяжении многих лет, — приводит FourFourTwo слова тер Штегена. — Не стоит меня сравнивать с ним.
Конечно, что моя основная задача — это отбивать мячи. Очевидно, что для голкипера это самое важное. Можно сколько угодно хорошо играть ногами, но если совершишь ошибки, мнения сразу поменяются».
Напомним, 25-летнего немца сравнили с партнером по «Барселоне» Лионелем Месси за умение делать точные передачи.
Добавим, что тер Штеген проводит третий сезон в «Барселоне» и в 18 из 29 матчей примеры сыграл «на ноль».
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