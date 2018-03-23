Марк-Андре тер Штеген: Не стоит меня называть «Месси в перчатках»

«Меня называют Месси в перчатках? Он демонстрирует свой высокий уровень на протяжении многих лет, — приводит FourFourTwo слова тер Штегена. — Не стоит меня сравнивать с ним.

Конечно, что моя основная задача — это отбивать мячи. Очевидно, что для голкипера это самое важное. Можно сколько угодно хорошо играть ногами, но если совершишь ошибки, мнения сразу поменяются».

Напомним, 25-летнего немца сравнили с партнером по «Барселоне» Лионелем Месси за умение делать точные передачи.

Добавим, что тер Штеген проводит третий сезон в «Барселоне» и в 18 из 29 матчей примеры сыграл «на ноль».