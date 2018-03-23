Трогательный пост Бруклина Бекхэма о маме. Но почему смеются подписчики?

Какие же все-таки Бекхэмы милые! Всегда найдут время для семьи — съездят на выходные загород, сходят вместе в ресторан, приедут поддержать маму на Неделю моды.

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А если увидеться лично нет возможности, то можно написать трогательный пост. Так, например, Бруклин Бекхэм (19), который сейчас живет в Нью-Йорке, опубликовал в Instagram фото Вики (43) и написал: «Скучаю по тебе».

Правда, снимок Виктории в бассейне понравился не всем подписчикам. В комментариях пишут, что ноги дизайнера выглядят странно — стопы будто смотрят в другую сторону. А ты что думаешь?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/trogatelnyj-post-bruklina-bekhema-o-viktorii-no-pochemu-smeyutsya-podpischiki/