6 профессий, которые очень вредны для здоровья

После университета каждому из нас предстоит поучаствовать в крысиных бегах, чтобы найти работу. Работа занимает 1/3 нашей взрослой жизни, и зачастую люди не понимают, насколько важно подойти к этому вопросу серьезно и выбрать то, что будет не только по душе, но еще и не скажется отрицательно на здоровье. Одно дело — уставать после трудового дня, и совсем другое — приходить эмоционально-вымотанным или, что еще хуже, получать травмы на опасном производстве. Список опасных рабочих мест может быть большой, но мы включили самые распространенные, негативно влияющие на здоровье, и сегодня расскажем о них.

1. Розничная торговля

Казалось бы, что опасного в работе продавца среднестатистического магазина? Но если задуматься, то эта работа несет в себе множество рисков для здоровья. Представь обычного сотрудника — из чего состоит его рабочий день? Сидячий образ жизни за кассой либо весь день, проведенный на ногах. Оба варианта не лучшим образом сказываются на здоровье. Люди, вынужденные работать на рынках, вообще могут вступить в любое элитное военное подразделение своей страны, так как трудятся и в холод, и в зной, не щадя себя и своего здоровья. Добавь к этому ужасных клиентов, которые способны вытрепать все нервы, и ты получишь не самое завидное рабочее место, которое не всегда оплачивается по достоинству. Рабочее место нашей мечты

2. Грузчики

Эти парни изо дня в день подвергают свое здоровье риску, ведь имеют дело с большими грузами. Говорят, есть два типа мужчин: те, кто может самостоятельно затащить тяжеленный холодильник на 10 этаж, и те, кто может найти людей, которые сделают это. Когда в тебе играет юношеский максимализм, то хочется делать это самому. Но попробовав один раз, начинаешь думать о том, как перейти в разряд тех, кто платит за такую работу. Помимо того, что работа очень тяжелая, она еще и очень травмоопасная. В год около миллиона человек обращается за помощью в больницу из-за травм, которые получены в результате разгрузочно-погрузочных работ.

3. Строители

Если бы не эти бравые ребята, сидели бы мы сейчас в домах из соломы и глины, греясь у костра и думая о тщетности бытия. К счастью, подумать о жизни мы можем и в теплых домах, и за это стоит поблагодарить строителей. Строительные работы крайне опасны: во-первых, многие работы проводятся на высоте — только представь, каково заливать 9-й этаж здания; во-вторых, практически везде строители сталкиваются с источниками повышенной опасности, так что соблюдать технику безопасности, которая, как ты знаешь, «написана кровью», приходится неукоснительно. Добавь к этому, что постоянно приходится дышать пылью, работать в лютый холод и невыносимую жару, риск получить травму на рабочем месте и получишь травмоопасное производство, которое оплачивается не так уж и щедро.

4. Адвокаты

Многие выпускники юридического факультета мечтают стать адвокатами после получения диплома, и лишь единицы добиваются своей цели. Эта престижная должность таит в себе множество факторов, которые не самым лучшим образом сказываются на здоровье. Во-первых, сидячий образ жизни: эти акулы юридических наук кучу времени проводят в сидячем положении, а ты знаешь, насколько это вредно. К тому же каким бы ты ни был профессионалом, адвокатская деятельность сопряжена с нервами, и раз в год тебе будет просто необходимо брать длинный отпуск, чтобы восстановить здоровье по всем фронтам. Трудности перевода: как сменить рабочее место и не отчаяться?

5. Работа в офисе

Офисные клерки тоже страдают из-за своих рабочих мест. Хоть работа в офисе и не так опасна, как профессии в начале списка, но в долгосрочной перспективе может нанести существенный вред. Было проведено несколько исследований, которые показали, что работа в офисе может сократить продолжительность жизни, влияет на возникновение диабета, раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Также страдает зрение и позвоночник, ведь сидячий образ жизни ужасно портит осанку. Идеальная работа — это та, которая совмещает работу в офисе и подвижный образ жизни. Рабочие места, которые раньше выглядели как ад 6. Уборщики

Эти люди постоянно работают с химией, чтобы очистить различные загрязнения. Поначалу изменения в здоровье не заметны, но химические пары попадают в организм, и со временем это может привести к отравлению. К тому же представь, как страдают суставы из-за постоянного взаимодействия с холодной водой. Каждая из этих профессий на первый взгляд может показаться не такой уж и сложной, но, разобравшись в этом вопросе как следует, понимаешь две вещи: труд всех этих людей должен оплачиваться более достойно — это первое. И второе: где бы ты ни работал, береги здоровье — его ни за какие деньги купить не получится. Работа мечты твоего детства и реальность