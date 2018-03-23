Сбой в системе: 9 признаков проблем со здоровьем, которые опасно игнорировать

Болезнь либо пройдет сама, либо убьет. Такой подход, конечно, можно назвать философским, но в XXI веке он уже кажется диким.

Ходить по больницам — привилегия пенсионеров и мнительных людей. Так как мы не из них, то любую болезнь привыкли лечить таблетками, которые пропишем себе сами (или фармацевт/реклама/родственники).

Официальная медицина такой подход не поощряет, но он стал правдой жизни. Потому что нужно приложить много усилий и потратить время, чтобы попасть на прием к специалисту.

И если в большинстве случаев легкие недомогания проходят сами собой, то есть и ряд тревожных симптомов, которые опасно игнорировать. При их наличии (особенно продолжительном) обязательно иди ко врачу. Но мы надеемся, что у тебя их все-таки нет.

1. Подозрительные шишки

С той шишкой, которую ты получил в неравном бою (с амбалом или дверцей шкафа), все понятно — сама пройдет. А вот бугорки, которые появились внезапно, должны тебя насторожить. Не спеши писать завещание — они могут оказаться совершенно безобидными жировиками.

А вот если эта шишка окажется злокачественной опухолью, то это уже совсем другая история. Отличить их друг от друга сможет только врач, но запомни — уплотнения в паху, под челюстью или в подмышечной впадине могут быть признаком серьезных заболеваний. В этом случае, чем быстрее начнешь лечить его, тем больше шансов на победу.

2. Сухость во рту Если накануне ты не пил спиртное, но жажда все равно не дает тебе покоя, то что-то не в порядке. С утра получил укоризненный взгляд за храп? Возможно, сухость вызвал гайморит или полипы в носу.

Кроме сухости беспокоят частые походы в туалет и потеря веса? К тому же еще и зрение стало подводить? С этого иногда начинается сахарный диабет. Запускать такие вещи не стоит, поэтому стоит перестраховаться. В лучшем случае виноват окажется насморк или сухой воздух от батареи центрального отопления.

3. Постоянная усталость

Когда каждый день разгружаешь вагоны или работаешь по 16 часов в сутки, то перестаешь удивляться усталости. Но что делать, если ты не раб на галерах и на выходных честно отдыхал, а вот силы так и не вернулись?

Диагностировать болезнь по этому симптому не сможет, наверное, даже Малышева — уж слишком многие недуги начинаются с вялости. Поэтому, если не помогают такие проверенные методы, как сон, кофе и ледяной душ, следующая станция следования — поликлиника.

4. Потеря веса

Избавился от пивного живота — хорошо. Стал похож на тень — очень плохо. Как мы уже сказали, это один из симптомов сахарного диабета. Еще проблема может крыться в паразитах (фу) или изматывающей хронической болезни.

Один из вариантов, внезапно, болезнь легких. Если тебе трудно дышать, пока ешь, не удивительно, что ты уменьшишь размер порции, чтобы не испытывать дискомфортных ощущений. Но не проще ли сходить ко врачу?

5. Бесконечный кашель

Простуда — простудой, но «кхэ-кхэ» второй месяц — это ненормально. Даже если ты куришь. Ты, наверняка, и сам это понимаешь, но все оттягиваешь момент записи к доктору.

Мы могли бы напугать тебя серьезными последствиями потенциального бронхита, астмы, туберкулеза или даже рака, но не будем. Ты и сам о них догадываешься.

6. Режим посещения туалетной комнаты

Об этом не принято говорить вслух, поэтому мы напишем. График визитов в уборную у каждого индивидуален, и незначительные изменения из-за обстоятельств или количества выпитого — это нормально.

Но если ты стал наведываться в комнату под литерой «М» гораздо чаще или реже обычного — это тревожный звонок. Под угрозой может быть, в прямом смысле, твое мужское достоинство, а это мотивирует провериться.

7. Потеря волос

Да минует участь сия любую голову достойного мужа! Увы, беспощадная природа иногда лишает шевелюры тех, кто остался молод только в душе, и никакие магические мази и таблетки тут не помогут.

А вот если проблема выпадения волос (в больших количествах) начала беспокоить тебя слишком рано, то нужно пройти обследования. Виновницей процесса может оказаться щитовидная железа, в этом случае твои волосы и здоровье должно спасти своевременное обращение за медицинской помощью.

8. Головная боль

Из-за того, что мы живем в самом стрессовом веке, с головной болью знакомы почти все. И она перестала вызывать панику и подозрения, особенно если под рукой есть волшебная таблетка.

Про мигрень и начало острой инфекции рассказывать не будем — дело житейское. Но если к этому симптому добавятся судороги, тошнота и потеря сознания — беги к врачу. Срочно. Потому что если это инсульт, только оперативность сыграет решающую роль.

9. Кровотечение

Порезы, ушибы и даже кровь из носа — проблемы, с которыми ты сталкивался и можешь устранить. А вот все остальные случаи кровотечений (при кашле или в туалете) — знак того, что в твоем организме произошел серьезный сбой.

Пусть это будет теоретическая информация, которую ты запомнишь, но никогда не применишь на практике.